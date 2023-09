Köln -Bayern München hat den Erzrivalen Borussia Dortmund nach allen Regeln der Fußballkunst zerlegt und ist nur noch einen Sieg vom sechsten Meistertitel in Folge entfernt. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes schoss den BVB mit einer Gala-Vorstellung 6:0 (5:0) ab und feierte damit auch eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Sevilla.

Die Spieler von Bayern München haben Grund zum Jubeln. Sie sind nur noch einen Sieg vom sechsten Meistertitel in Folge entfernt. dpa

Erneut Meister kann der deutsche Rekordchampion (69 Punkte) aber erst am nächsten Samstag in Augsburg werden, da Schalke 04 (52 Punkte) Platz zwei durch ein 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg festigte. Daniel Caligiuri (63., Foulelfmeter) und Guido Burgstaller (73.) sorgten für den sechsten Sieg der Königsblauen in Serie. Damit stellten sie ihren Vereinsrekord aus der Saison 2006/07 ein. Freiburgs Torjäger Nils Petersen sah in der 66. Minute Gelb-Rot wegen Meckerns.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In München trafen bei der eindrucksvollen Machtdemonstration der Gastgeber Robert Lewandowski (5./44.), James (14.), Thomas Müller (23.) und Franck Ribery (45.+1) gegen völlig überforderte Dortmunder (48Punkte) schon vor der Pause. Lewandowski erhöhte in der 87. Minute mit seinem 26. Saisontor.

Der Hamburger SV und der 1. FC Köln taumeln unterdessen weiter dem Abstieg entgegen. Der HSV erkämpfte sich mit dem 1:1 (1:1) beim VfB Stuttgart zwar einen Punkt, doch nach dem 15. Spiel in Folge ohne Sieg bleiben die Norddeutschen mit 19 Zählern nach dem 28. Spieltag Tabellenletzter.

Kölns Torwart Timo Horn ist nach dem Tor zum 6:0 sichtlich mitgenommen. dpa

Köln hat zwar einen Punkt mehr auf dem Konto als der HSV, doch die desaströse Leistung bei der 0:6 (0:1)-Niederlage bei 1899 Hoffenheim macht kaum noch Mut.

Vizemeister RB Leipzig (46) verbesserte sich durch ein 3:2 (1:0) bei Aufsteiger Hannover 96 zumindest bis zum Ostersonntag auf Platz vier. Emil Forsberg (16.), Willi Orban (54.) und Yussuf Poulsen (76.) erzielten die Treffer der Sachsen. Salif Sane (71.) und Niclas Füllkrug (78.) brachten Hannover zwar zweimal heran, doch am Ende stand die fünfte Niederlage der Niedersachsen in Folge.

Auch Leverkusens Kevin Volland kämpfte. Am Ende fiel im Spiel gegen den FC Augsburg allerdings kein einziges Tor. dpa

Bayer Leverkusen (45) ließ unterdessen im Kampf um die Champions-League-Plätze beim 0:0 gegen den FC Augsburg wertvolle Punkte liegen.

Lewis Holtby (18.) brachte den HSV in Stuttgart in Führung, doch Daniel Ginczek (44.) verlängerte mit seinem Ausgleichstor noch vor der Pause die HSV-Serie ohne Sieg.

Köln kam gegen starke Hoffenheimer böse unter die Räder. Serge Gnabry (22./47.), Mark Uth (56./65.), Lukas Rupp (61.) und Steven Zuber (72.) erzielten die Treffer der Gastgeber.

(sid)