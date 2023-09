Köln -Am kommenden Freitagabend beginnt die 54. Spielzeit der Fußball-Bundesliga - mit der Partie FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Welcher Verein landet am Ende der Saison auf welchem Tabellenplatz? Wir wagen eine Prognose.

Mats Hummels wechselte im Sommer für kolportierte 38 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Bayern München. AFP

FC Bayern München: Nach vier deutschen Meisterschaften in Serie ist der deutsche Rekordmeister aus München natürlich auch in der kommenden Saison wieder der absolute Favorit auf den Titel. Durch die Verpflichtungen von Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Renato Sanches (Benfica Lissabon), wurden entsprechende Lücken im Kader geschlossen. Sofern der FC Bayern von größeren Verletzungssorgen verschont bleibt, wird die Truppe von Carlo Ancelotti kaum von der Spitze der Bundesliga zu verdrängen sein. Den ersten Titel der Saison sicherten sich die Münchner bereits: Im Supercup setze man sich mit 2:0 gegen Borussia Dortmund durch.

Borussia Dortmund: Als klar wurde, dass den BVB im Sommer mit Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Ilkay Gündogan (Manchester City) und Mats Hummels gleich drei Leistungsträger verlassen werden, schien die Verunsicherung beim eigenen Anhang groß. Die Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sorgten aber mit spektakulären Neuzugängen für Aufsehen: Mario Götze (FC Bayern München), André Schürrle (VfL Wolfsburg), Marc Bartra (FC Barcelona) und Sebastian Rode (FC Bayern München) werden in Zukunft zu einem wichtigen Teil der BVB-Mannschaft gehören. Aber auch die hochtalentierten Ousmane Dembélé (FC Stade Rennes), Europameister Raphaël Guerreiro (FC Lorient), Mikel Merino (CA Osasuna) und Emre Mor (FC Nordsjaelland) werden ihren Teil zum Erfolg des BVB beitragen. Sollte sich die neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel schnell finden, erscheint ein Angriff auf den FC Bayern im Bereich des Möglichen.

Die Hoffnungen, dass Christian Heidel den FC Schalke 04 wieder zu einem Meisterschaftsanwärter macht, sind riesig. dpa

FC Schalke 04: Durch die Verpflichtungen von Markus Weinzierl als Cheftrainer und Chrstian Heidel als Sportvorstand, haben die Verantwortlichen der Königsblauen zum wiederholten Mal den Neustart ausgerufen. Allerdings, so scheint es, könnte es unter dem Duo Weinzierl/Heidel endlich wirklich klappen, den S04 wieder langfristig an die Spitze der Bundesliga heranzuführen. Mit Breel Embolo (FC Basel) und Naldo (VfL Wolfsburg) wurden bereits zwei Top-Spieler verpflichtet, Rechtsverteidiger Coke (FC Sevilla) muss aufgrund einer Kreuzbandverletzung jedoch zunächst für rund vier Monate passieren. Mit Leroy Sané (Manchester City) hat den Verein ein wichtiger Spieler gen England verlassen, dabei aber eine Rekordsumme von kolportierten 50 Millionen Euro eingespielt. Noch ist kein Ersatz gefunden, auf Sportvorstand Heidel ist in Personalentscheidungen im Normalfalll aber Verlass. Mit dem aktuellen Kader dürfte es für S04 mindestens zu Platz vier reichen, auch weil mit Benjamin Stambouli (Paris St. Germain) und Nabil Bentaleb (Tottenham Hotspur) übereinstimmenden Medienberichten zufolge noch zwei neue „Sechser” zur Mannschaft stoßen.

Bayer 04 Leverkusen: Nach einem verdienten dritten Platz in der vergangenen Saison, haben es die Verantwortlichen der „Werkself” geschafft, alle Leistungsträger zu halten und mit Kevin Volland (TSG 1899 Hoffenheim), Julian Baumgartlinger (1. FSV Mainz 05) und Aleksandar Dragovic (Dynamo Kiew) drei weitere ernsthafte Alternativen für die Startelf verpflichtet. Die Verhandlungen mit Dynamo Kiew bezüglich Innenverteidiger Dragovic gestalteten sich lange Zeit schwierig, kurz vor Toreschluss folgte jedoch der Durchbruch, Ömer Toprak hingegen wird in diesem Sommer nicht nach Dortmund wechseln. Die Vereine konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen. Dadurch, dass die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt in jener Form nun schon längere Zeit zusammenspielt und die Ideen des Trainers von der Mannschaft angenommen werden, erscheint Platz drei auch in diesem Jahr wieder realistisch - möglicherweise sogar eine noch bessere Platzierung.

Granit Xhaka hat sich für einen Wechsel zum FC Arsenal entschieden, hinterlässt dadurch bei Borussia Mönchengladbach aber sowohl persönlich als auch fußballerisch eine riesen Lücke. REUTERS

Borussia Mönchengladbach: Der Abgang von Granit Xhaka (FC Arsenal) hat Sportdirektor Max Eberl zwar mehr Möglichkeiten auf dem Transfermarkt gegeben, der qualitative Verlust ist jedoch nicht abzustreiten. Mit dem Schweizer hatte die Borussia sowohl auf als auch neben dem Platz einen Leader. Ihn soll Rückkehrer und Weltmeister Christoph Kramer (Bayer 04 Leverkusen) ersetzen, der in der vergangenen Spielzeit kaum an seine Leistungsobergrenze stoßen konnte. Aber vor allem im Defensivverbund werden die „Fohlen”, auch durch die Verpflichtung von Jannik Vestergaard (SV Werder Bremen), wieder an alte Zeiten anknüpfen können. Mehr als Platz vier wird aber wohl nicht drinnen sein.

Wer schafft den Sprung in die Europa League?

Mario Gómez ist der Königstransfer des VfL Wolfsburg. Bongarts/Getty Images

VfL Wolfsburg: Bei den Niedersachsen bestimmte in den letzten Wochen vor allem die Personalie Julian Draxler die Schlagzeilen. Der Nationalspieler äußerte öffentlich seinen Wechselwunsch, wurde von den Verantwortlichen aber in die Schranken gewiesen. André Schürrle (Borussia Dortmund) hingegen erhielt die Freigabe, ebenso wie Naldo, Dante (OGC Nizza) und Max Kruse (SV Werder Bremen). Königstransfer der Wolfsburger ist Nationalspieler Mario Gómez (AC Florenz), aber auch Ex-FC-Profi Yannick Gerhardt, Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven), Josip Brekalo (Dinamo Zagreb), Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund), Daniel Didavi (VfB Stuttgart) und Leihgabe Borja Mayoral (Real Madrid) sollen dafür sorgen, dass der VfL nach einer enttäuschenden Saison wieder um die vorderen Plätze mitspielt. Mehr als die Europa League dürfte aktuell aber nicht drin sein. Nach wochenlanger Suche ist zumindest ein neuer Stürmer gefunden.

TSG 1899 Hoffenheim: Eine Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit dem Abstieg in die 2. Bundesliga nur knapp entgangen ist, könnte dieses Jahr als Überraschungsmannschaft auftreten. Mit Julian Nagelsmann wurde ein Trainer von besonderer Qualität verpflichtet, dazu kommen mit Lukas Rupp (VfB Stuttgart), Sandro Wagner (SV Darmstadt 98), Kerem Demirbay (Hamburger SV), Kevin Vogt (1. FC Köln) und Benjamin Hübner (FC Ingolstadt 04) überdurchschnittliche Neuzugänge. Schon in der Rückrunde, als der Trainer das Ruder bei der TSG übernahm, wurde deutlich, dass in der kommenden Spielzeit einiges möglich sein wird. Gut möglich also, dass die Kraichgauer sich unter den ersten sechs Mannschaft einreihen und damit die Qualifikation für die Europa League erreichen.

Leonardo Bittencourt hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln vorzeitig bis 2021 verlängert. Bongarts/Getty Images

1. FC Köln: Ein weiterer Kandidat für die Europa League könnte der FC sein. Nachdem die letzte Saison im Mittelfeld beendet wurde, ergänzten die Verantwortlichen den Kader vor allem in der Offensive: Sehrou Guirassy (OSC Lille) und Artjoms Rudnevs (Hamburger SV) sollen die Offensivschwäche des FC auffangen, Konstantin Rausch (SV Darmstadt 98) und Marco Höger (1. FC Köln) hingegen das Mittelfeld und die Defensive stabilisieren. Ebenso wie die TSG, sind auch die Kölner für eine Überraschung gut, denn schon in der vergangenen Saison hielt die Stöger-Truppe den Anschluss an die Europa League-Startplätze über einen gewissen Zeitraum. Am Ende sprang mit Tabellenplatz neun die beste Platzierung in der Bundesliga seit 24 Jahren heraus.

Hamburger SV: Ebenfalls ein Eurpopa League-Kandidat ist der HSV, dem in dieser Transferperiode aufgrund der Millionen durch Investor Klaus-Michael Kühne gleich mehrere Top-Transfers gelungen sind. Neben Rekordtransfer Filip Kostic (VfB Stuttgart), wurde mit Alen Halilovic (FC Barcelona) ein hochtalentierter Spieler verpflichtet, dem ohne Frage die Zukunft gehört. Schwerwiegende Abgänge hat der HSV derweil nicht zu verzeichnen. Gut möglich also, dass die Norddeutschen den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre bestätigen.

Martin Schmidt, Trainer von Mainz 05, hofft auf eine erneute Saison ohne große Probleme. dpa

1. FSV Mainz 05: Außenseiterchancen im Kampf um die Europa League hat ein Teilnehmer der diesjährigen Runde des Wettbewerbs. Nach einer starken Saison verabschiedeten sich mit Loris Karius (FC Liverpool) und Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen) die besten zwei Spieler der Rheinhessen. Zwar konnte Leihgabe Jhon Córdoba (FC Granada) und der talentierte Jean-Philippe Gbamin (RC Lens) langfristig nach Mainz gelockt werden, personell sind die Rheinhessen aber doch schwächer aufgestellt als im vergangenen Jahr. Immerhin: Yunus Malli bleibt dem FSV trotz angeblichen Angeboten aus dem Ausland wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison erhalten.

Wer landet im gesicherten Mittelfeld?

Zuversicht sieht anders aus: Berlins Trainer Pál Dárdai blickt auf keine einfache Spielzeit. Bongarts/Getty Images

Hertha BSC: Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Spielzeit wird in der neuen Saison kaum Möglichkeiten haben, an die erfolgreichen Erlebnisse anzuknüpfen. Mit nur einem echten Neuzugang, Ondrej Duda (Legia Warschau), scheinen die Verantwortlichen zwar nicht zufrieden, mehr ist aber wohl auch finanziell nicht möglich, denn die Hauptstäder verpassten nach einer schwachen Leistung die Qualifikation zur Europa League und scheiterten am dänischen Vertreter Bröndby IF. Trainer Pál Dárdai kündigte bereits an, dass die kommende Spielzeit keine einfache wird, doch mit dem Abstieg werden die Berliner nur im unwahrscheinlichsten Fall etwas zu tun haben.

RB Leipzig: Am Aufsteiger aus Sachsen scheiden sich die Geister. Zuletzt sorgte unter anderem ein Fan-Boykott des BVB für das Auswärtsspiel in Leipzig für Aufsehen. Klar ist, die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl ist kein normaler Aufsteiger. Knapp 25 Millionen Euro investierten die Verantwortlichen alleine in Naby Keita (RB Salzburg) und Timo Werner (VfB Stuttgart). Zwei Spieler, die von ihrem Talent her auch bei einem Top-Klub anklang finden würden, sich aber für das Projekt Leipzig entschieden haben. Im Normalfall werden die Sachsen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das internationale Geschäft dürfte aber noch zu früh kommen. Nach einem Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus könnte sich das aber schon geändert haben. In der ersten DFB-Pokal-Runde gab es eine bittere Pleite gegen die SG Dynamo Dresden.

Thomas Linke dpa

FC Ingolstadt 04: Überraschenderweise gelang genau das dem FCI, der im vergangenen Jahr vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung eine der besten Defensiven der Liga bildete und zu keinem Zeitpunkt in den Abstiegskampf hineinrutschte. Zwar wird es für Hasenhüttl-Nachfolger Markus Kauczinski nicht einfach, dieses Kunststück zu wiederholen, die Möglichkeiten sind aber gegeben. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass der FCI in seiner zweiten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte um den Klassenerhalt kämpfen muss. In Sachen Neuzugängen hat es FCI-Sportdirektor Thomas Linke vor allem auf junge, talentierte Spieler abgesehen gehabt.

Welche Vereine müssen zittern?

Dirk Schuster erwartet beim FC Augsburg eine ähnlich schwere Aufgabe wie in Darmstadt. dpa

FC Augsburg: In der vergangenen Saison wurde den Fuggerstädtern die Teilnahme an der Europa League fast zum Verhängnis - der Abstieg konnte nur knapp verhindert werden. Zur neuen Saison gibt es sowohl auf der Trainerbank, wo Dirk Schuster den nach Schalke abgewanderten Markus Weinzierl ersetzt, als auch innerhalb der Mannschaft Veränderungen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der FCA es auch in der kommenden Spielzeit genauso schwer haben wird die Klasse zu halten. Von den möglichen Abstiegskandiaten stehen die Chancen der Schuster-Truppe allerdings noch mit am höchsten.

SV Werder Bremen: Die Norddeutschen sind der Relegation am Ende einer schwachen Spielzeit nur knapp entkommen. Ein Herzschlagfinale, dass für Außenstehende von enormer Brisanz war, die Verantwortlichen aber in der kommenden Saison nicht erneut wiederholen möchten. Auch deshalb wurde mit Max Kruse ein Rekordtransfer getätigt. Zwar sorgte der Ex-Wolfsburger zuletzt vor allem neben dem Platz mit Eskaparden für Aufsehen, sein Talent jedoch ist unbestritten. Bei der bitteren 1:2-Pleite im DFB-Pokal gegen die Sportfreunde Lotte, verletzte sich der Stürmer allerdings schwer und fällt nun erstmal für drei Monate aus. Insbesondere von der neu aufgestellten Defensive erwarten sich die Verantwortlichen um Geschäftsführer Frank Baumann eine enorme Verbesserung gegenüber der letzten Saison.

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, gilt als ein sehr emotionaler Coach. dpa

SC Freiburg: Als Zweitliga-Meister sollte der Sportclub die Ambitionen hegen, den Klassenerhalt schnellstmöglich zu sichern. Mehr wird für die Truppe von Christian Streich wohl auch nicht drinnen sein. Grundsätzlich wurden alle Leistungsträger der vergangen Saison gehalten, zusätzlich einige hochtalentierte Spieler verpflichtet - unter anderem das türkische Top-Talent Caglar Söyüncü (Altinordu), an dem zahlreiche Top-Klubs, wie auch der 1. FC Köln, interessiert waren.

Eintracht Frankfurt: Nach einer Saison, die ihren Höhepunkt in einem denkwürdigen Relegationsspiel gegen den 1. FC Nürnberg und der schweren Erkrankung von Abwehrspieler Marco Russ, der möglicherweise im Oktober schon wieder ins individuelle Training einsteigen kann, fand, hoffen die Anhänger von Eintracht Frankfurt auf eine sorgenfreiere Saison. Die Transferpolitik der Hessen lässt aufhorchen: Während kein Neuzgang älter als 25 Jahre ist, wurden gleich fünf Spieler abgegeben, die jene Grenze überschritten haben.

Norbert Meier nimmt sich der wohl schwierigsten Aufgabe der Bundesliga an. dpa

SV Darmstadt 98: Das Märchen der Hessen könnte am Ende dieser Saison sein Ende finden. Wie schon in der vergangenen Spielzeit, gilt der SVD auch für diese Saison wieder als Abstiegskandidat Nummer eins. Am schwersten wiegt der Abgang von Stürmer Wagner, aber auch Slobodan Rajkovic (US Palermo), Christian Mathenia (Hamburger SV) und Flügelspieler Rausch werden kaum zu ersetzen sein. Möglich ist aber auch, dass die Darmstädter ähnlich wie in der letzten Saison alle überraschen und sich den Klassenerhalt erneut sichern.