Einwechslungen lohnen sich wieder in der Fußball-Bundesliga. In den ersten vier Runden gab es bereits 26 Treffer durch Joker. In der gesamten vergangenen Saison hatten Einwechselspieler 84 Treffer erzielt.

Bayern und Dortmund entspannt - Köln oben auf

Zum Abschluss der ersten englischen Woche dürfte Spitzenreiter Bayern München recht entspannt zum Hamburger SV reisen. Denn gegen die Hanseaten feierte der Rekordmeister die meisten Siege, die meisten Punkte und die meisten Tore. Zudem dümpelt der HSV nach drei Niederlagen mit 1:8 Toren am Tabellenende.

Nach 17 Treffern in den letzten drei Pflichtspielen scheint für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg auch nur die Höhe des Sieges in Frage zu stehen, zumal der BVB die letzten acht Heimspiele gegen die Breisgauer mit 24:2 Toren gewann. Zwischen Meister und Vizemeister hat sich der 1. FC Köln auf Platz zwei geschoben. Er empfängt nun RB Leipzig zum Duell zweier noch ungeschlagener Teams.

Borussia Dortmund - SC Freiburg

Der BVB ist zur Zeit eine einzige Tormaschine - eines der wichtigsten Rädchen im Motor: Patrick Emerick Aubameyang. Bongarts/Getty Images

(Freitag, 20.30 Uhr): Der spätere Dortmunder Sebastian Kehl stellte am 21. Oktober 2001 den 2:0-Endstand für die Freiburger her, die damit ihren bislang einzigen Sieg in Dortmund feierten. Die folgenden acht Gastspiele beim BVB verloren die Breisgauer mit 2:24 Toren, und in den letzten zehn Duellen unterlagen sie mit insgesamt 4:32 Treffern.

Mit 2,56 Punkten im Schnitt weisen die Westfalen gegen Freiburg die beste Heimbilanz unter allen aktuellen Bundesligaklubs auf. Der BVB ist seit dem 4. April 2015 zu Hause ungeschlagen und gab unter Trainer Thomas Tuchel erst dreimal Heimpunkte ab: gegen Darmstadt (2:2), München (0:0) und Köln (2:2). In den letzten drei Pflichtspielen schossen die Dortmunder 17 Tore mit zwölf unterschiedlichen Schützen.

Die Freiburger verloren die ersten beiden Saison-Gastspiele und gewannen zuletzt am 16. März 2015 ein Bundesliga-Auswärtsspiel (4:1 in Frankfurt). Sie erzielten alle fünf Ligatore in der zweiten Halbzeit, drei in den letzten fünf Minuten.

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 13 S, 2 U, 1 N - 38:12 Tore - Gesamtbilanz: 21 S, 8 U, 3 N - 70:33 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 13.9.14 - Letzte Heimniederlage: 0:2 am 21.10.01

Letzter Elfmeter: BVB (2/2): Reus am 28.9.13 - Freiburg (6/4): Zkitischwili am 13.3.04

Letzter Platzverweis: BVB (1): Möller am 20.5.95 - Freiburg (3): Diagné am 28.9.13

Aktuelle Dortmunder Schützen gegen Freiburg: Reus (4), Aubameyang (3), Ramos (3), Götze (2), Sahin (2), Kagawa, Park, Subotic

Freiburger Schützen gegen BVB: Frantz

Borussia Mönchengladbach - FC Ingolstadt

Die Fohlen bejubeln den 1:1 Ausgleich gegen RB Leipzig während des vierten Spieltages. dpa

Der letztjährige Neuling war der erste Klub, der Gladbachs Trainer André Schubert Punkte abnahm. Nach fünf Niederlagen in Folge zum Saisonstart legten die Borussen mit dem neuen Coach eine Serie von sechs Siegen mit 21 Toren hin.

Die Schanzer aber ertrotzten ein 0:0 im Borussia-Park. Es war das bislang einzige Liga-Heimspiel unter der Regie von Schubert, in dem die Fohlen kein Tor erzielten. Auch beim 0:1 im Rückspiel fanden sie kein Mittel gegen die Ingolstädter Abwehr.

Seit dem 1:3 gegen Dortmund zu Beginn des Jahres gewann die Elf vom Niederrhein ihre neun Heimaufgaben mit insgesamt 29:5 Toren. Nur einmal, beim 2:1 gegen Leverkusen am 7. Mai, geriet sie dabei in Rückstand.

Die Gladbacher, die mit 6:1 Toren die beste Elf der ersten Halbzeit sind, blieben in den letzten zehn Ligaspielen nur beim bedeutungslosen 2:0 in Darmstadt zum Saisonfinale ohne Gegentor. Die Ingolstädter erzielten in ihren bisherigen 19 Auswärtspartien in der Eliteliga nur 13 Tore und holten aus den letzten sechs Gastspielen nur einen Punkt.

Nach diesem 1:1 in Hamburg zum Saisonauftakt verloren sie die folgenden drei Saison-Aufgaben, wobei sie nur beim 1:3 in München ins Netz trafen.

Die Duelle in Zahlen:

Vergangene Saison: 0:0 und 0:1

Letzter Platzverweis: Gladbach (1): Xhaka am 7.11.15 - Ingolstadt: Keine

Aktuelle Borussen-Schützen gegen Ingolstadt: Drmic - Ingolstädter Schützen gegen Gladbach: Hartmann

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen

Mit drei Treffern gegen Leverkusen der Schütze mit der besten Mainzer Bilanz: Yunus Malli. Bongarts/Getty Images

Gegen keinen Klub holten die Mainzer mehr als ihre 28 Punkte gegen Leverkusen. In den letzten drei Begegnungen der beiden Teams am Bruchweg fielen 14 Tore. Zwei Mal führten die Gäste schon 4:0 und 3:0, ehe dem FSV ein Tor gelang.

In der vergangenen Saison traf die Werkself erst nach dem 0:3-Rückstand. In den letzten beiden Heimspielen verwandelten die Hausherren drei Elfmeter. Ihren letzten Heimsieg feierten die Mainzer am 2. April mit einem 4:2 gegen Augsburg, und in den letzten drei Partien vor eigenem Publikum mussten sie sich jeweils mit einem Remis begnügen.

Zum Ausgleich gewannen die 05er, die mit fünf die meisten Kopfballtore erzielten, ihre letzten beiden Gastspiele. Fünf seiner sieben Punkte holte der FSV durch Tore in der letzten Viertelstunde. Leverkusen verlor die letzten drei Gastspiele jeweils mit 1:2 und vergab in den letzten beiden Partien drei Zähler, weil Javier Chicharito Hernandez und Charles Aranguiz mit ihren Elfmeterschüssen das Tor nicht trafen.

Bayer schoss in keiner der letzten fünf Liga-Aufgaben das 1:0. - Vergangene Saison: 3:1 und 0:1

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 5 S, 1 U, 4 N - 17:15 Tore - Gesamtbilanz: 8 S, 4 U, 8 N - 28:29 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 28.2.16 -Letzte Heimniederlage: 2:3 am 11.4.15

Letzte Elfmeter: Mainz (5/5): Malli am 28.2.16 - Bayer (1/0): Barnetta am 8.8.09 (Müller hält)

Letzter Platzverweis: Mainz (1): Rose am 4.11.06 - Bayer: Keiner

Aktuelle Mainzer Schützen gegen Leverkusen: Malli (3), Bungert, Cordoba

Bayer-Schützen gegen Mainz: Kießling (6), Bender (3), Calhanoglu (2), Hernandez (2), Mehmedi (2), Volland (2), Hilbert



Hamburger SV - FC Bayern München

Die Fans des HSV haben zur Zeit eher wenig zu lachen. Vor allem gegen den Rekordmeister sehen die Aussichten alles andere als rosig aus. dpa

Der Rekordmeister fährt zu seinem Lieblingsgegner. Gegen den HSV verbuchten die Münchner die meisten Siege (61), die meisten Punkte (205) und die meisten Tore (231). Für den bislang letzten Hamburger Sieg sorgte Mladen Petric am 26. September 2009 mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand.

Das war bei elf Niederlagen auch der einzige Erfolg von HSV-Trainer Bruno Labbadia gegen seinen Ex-Klub, für den er in 92 Pflichtspielen 35 Tore schoss. In seinem 200. Bundesligaspiel könnte Labbadia mit einem Remis den 100. Punkt mit dem HSV verbuchen, der in den letzten sechs Heimspielen gegen die Bayern drei Remis holte.

In den letzten drei Liga-Heimpartien verbuchten die Hanseaten aber nur einen Punkt und 1:6 Tore, und die letzten drei Aufgaben verloren sie mit 1:8 Toren, jeweils nach einem 0:0 in den ersten 45 Minuten. Die Norddeutschen kassierten alle neun Gegentore nach der Pause und acht (!) durch Joker.

Die Münchner gewannen ihre letzten fünf Gastspiele und büßten beim 0:0 in Dortmund am 5. März letztmals in der Fremde Zähler ein. Sie reagierten auf den Trainerwechsel zu Carlo Ancelotti mit Siegen in allen sieben Pflichtspielen und einer Torbilanz von 24:1.

Acht ihrer 14 Treffer, und damit die meisten aller Klubs, erzielten die Münchner in der letzten halben Stunde. Liga-Spitzenwert sind auch die vier Tore in den ersten 15 Minuten. - Vergangene Saison: 1:2 und 0:5

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 14 S, 14 U, 23 N - 56:83 Tore- Gesamtbilanz: 19 S, 22 U, 61 N - 101:231 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 26.9.09 - Letzte Heimniederlage: 1:2 am 22.1.16

Letzter Elfmeter: HSV (11/8): Trochowski am 15.8.08 - Bayern (16/14): Lewandowski am 22.1.16

Letzter Platzverweis: HSV (5): Atouba am 28.4.07 - Bayern (2): Boateng am 3.5.14

Aktuelle HSV-Schützen gegen München: Hunt (2), Lasogga

Bayern-Schützen gegen Hamburg: Lewandowski (9), Robben (8), Müller (7), Ribery (5), Costa, Vidal



FC Augsburg - SV Darmstadt 98

Die Gesamtbilanz spricht für die Augsburger: 13:11 Siege stehen gegen die Darmstädter auf dem Konto. Bongarts/Getty Images

Als Darmstädter wurde er zum Trainer des Jahres gewählt. Nun trifft Dirk Schuster erstmals auf den Klub, den er in zwei Durchmärschen aus der Dritten in die erste Liga führte. Die beiden Klubs standen sich schon 30-mal in Pflichtspielen gegenüber, und die Gesamtbilanz spricht mit 13:11 Siegen für Augsburg.

In den beiden Partien im Oberhaus, in denen die Lilien jeweils zweimal ins Netz trafen, holten die Schwaben aber erst einen Punkt. Die aktuelle Auswärtsbilanz der Darmstädter sieht mit zwei Niederlagen und 0:8 Toren trübe aus. Ihre beiden Saisontore, mit denen sie drei Punkte verbuchten, erzielten die Hessen in den Schlussminuten.

Sandro Sirigu war jeweils als Joker an beiden Treffern beteiligt. Wie in der vergangenen Saison, als er auswärts 26 Punkte holte und zu Hause nur zwölf, ist Schuster auch als Augsburger in der Fremde erfolgreicher.

Vier Zählern als Gast stehen zwei Heimniederlagen gegenüber. Der FCA gewann in den letzten zehn Heimspielen nur beim 1:0 gegen Absteiger Stuttgart am 16. April. Wie Darmstadt sind auch die Schwaben noch ohne Treffer in der ersten Halbzeit.

Duelle in Zahlen:

Vergangene Saison: 0:2 und 2:2

Letzte Elfmeter: Augsburg (1/1): Finnbogason am 12.3.16 - Darmstadt: Keiner

Aktuelle FCA-Schützen gegen Darmstadt: Feulner, Finnbogason

Darmstadts Schützen gegen Augsburg: Niemeyer, Rosenthal, Vrancic



Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Er ist zurück und trifft wieder fleißig für seinen Verein: Frankfurts Rekordtorschütze Alexander Meier. dpa

Der heutige Gladbacher Raffael leitete am 17. August mit dem Tor zum 1:0 (Endstand 2:0) den bislang letzten Berliner Sieg in Frankfurt ein. Allerdings gewann die Eintracht nur zwei der letzten zehn Heimspiele gegen die Hertha, die mit ihrem nächsten Treffer den 100. gegen die Hessen erzielen.

Neben den meisten Toren insgesamt verbuchte der Hauptstadtklub in Frankfurt auch seine Auswärts-Vereinsrekorde der meisten Punkte (33) und Tore (43). Frankfurts Trainer Niko Kovac begann als gebürtiger Berliner seine Profilaufbahn bei Hertha und beendete dort als Teamkollege des heutigen Berliner Trainers Pal Dardai nach 241 Spielen auch seine Bundesligakarriere.

Mit Kovac gewann die Eintracht fünf von sechs Heimspielen, alle mit einem Tor Differenz, und drei von vier Saisonpartien. Ein Unentschieden gab es unter der Regie des Kroaten noch nie. Außer beim 0:1 in Darmstadt am 10. September geriet Frankfurt noch nicht in Rückstand.

Die Berliner starteten ebenfalls mit drei Siegen in die Saison, gewannen aber nur eins der letzten sieben Gastspiele, als sie ebenso wie die Hessen ein 2:0 in Ingolstadt feierten. - Vergangene Saison: 1:1 und 0:2

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 9 S, 12 U, 7 N - 47:43 Tore - Gesamtbilanz: 15 S, 15 U, 26 N - 77:99 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 25.1.14 - Letzte Heimniederlage: 0:2 am 17.8.08

Letzte Elfmeter: Frankfurt (8/6): Meier am 10.8.13 - Hertha (10/6): Cicero am 31.1.09 (Pröll hält)

Letzter Platzverweis: Frankfurt (2): Preuß am 25.11.00 - Hertha (1): Madlung am 4.2.06

Aktuelle Eintracht-Schützen gegen Hertha: Meier (6), Huszti, Russ, Seferovic

Berliner Schützen gegen Frankfurt: Ibisevic (4), Schieber (4), Allagui (2), Brooks (2), Darida (2), Kalou, Weiser



Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Bei den Bremern sieht es zur Zeit mehr als düster aus. Auch unter Ersatzcoach Alexander Nouri heimsten die Bremer ihre nächste Niederlage gegen Mainz am vierten Spieltag ein. dpa

(Samstag, 18.30 Uhr): Neun Siege feierten die Wolfsburger in Bremen, so viele wie in keinem anderen Stadion. Vereinsrekorde des VfL sind auch die 32 Punkte und 34 Tore an der Weser.

Zudem gewannen die Wölfe sechs der letzten sieben Duelle. Im bislang letzten Treffen am 16. April siegte Werder aber mit 3:2 und schöpfte dadurch nach vier Spielen mit insgesamt nur einem Punkt wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Wolfsburg holte sieben Punkte aus den letzten drei Gastspielen und ist seit 282 Ligaminuten auswärts ohne Gegentor. Der VfL holte aus den letzten drei Partien insgesamt nur zwei Punkte und erzielte in fünf Saisonspielen einschließlich Pokal nur fünf Treffer. An vieren war Daniel Didavi beteiligt.

Die Bremer, die vier ihrer bisherigen sechs Elfmeter gegen Wolfsburg verschossen, verloren trotz Trainerwechsel alle fünf Saisonspiele. Nachdem sie in der vergangenen Saison mit 65 Gegentreffern die zweitschlechteste Abwehr gestellt hatten, sind sie mit 3:14 Toren schon wieder die Schießbude der Liga.

Ihre bisherigen beiden Heimspiele verloren die Hanseaten nach einer 1:0-Halbzeitführung jeweils mit 1:2. Vergangene Saison: 3:2 und 0:6

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 8 S, 2 U, 9 N - 37:34 Tore -Gesamtbilanz: 14 S, 7 U, 17 N - 67:71 Tore

Letzter Heimsieg: 3:2 am 16.4.16 - Letzte Heimniederlage: 3:5 am 1.3.15

Letzte Elfmeter: Werder (6/2): Pizarro am 16.4.16 - VfL (3/2): Diego am 20.4.13

Letzter Platzverweis: Werder (3): Schmitz am 24.11.12 - VfL (1): Quiroga am 15.4.06

Aktuelle Werder-Schützen gegen Wolfsburg: Pizarro (13), Kruse (2), Bartels, Junuzovic, Yatabaré

VfL-Schützen gegen Bremen: Gomez (9), Arnold (4), Caligiuri (3), Draxler (3), Guilavogui (2), Blaszczykowski, Didavi, Rodriguez, Schäfer, Träsch, Vieirinha, Wollscheid

1899 Hoffenheim - Schalke 04

Nationalspieler Benedikt Höwedes blickt verzweifelt. Mit vier Niederlagen aus vier Spieltagen haben die Schalker keinen guten Saisonstart hingelegt. AP

(Sonntag, 15.30 Uhr): Der Klassenerhalt war vor dem Saisonfinale geschafft, da schmerzte Hoffenheim die 1:4-Niederlage gegen Schalke nicht sehr. Es war die erste im achten Heimspiel gegen die Knappen und die bislang einzige Pleite zu Hause mit Trainer Julian Nagelsmann.

Eine Saison zuvor, am 4. Oktober 2014, hatte das Schalker 1:2 bei der TSG die Entlassung von Trainer Jens Keller zur Folge. Es war das einzige der letzten sechs Duelle, in denen S04 nicht zur Pause führte.

Die Kraichgauer sind seit drei Heimspielen sieglos, in denen sie sechs Gegentore hinnehmen mussten, und spielten in dieser Saison nur unentschieden. Durch Gegentore in den letzten fünf Minuten büßten sie vier Punkte ein. Ihren letzten Dreier verbuchten die seit sechs Runden sieglosen Hoffenheimer am 30. April beim 2:1 gegen Ingolstadt.

Mit neuem Trainer, neuem Sportdirektor und runderneuertem Team beklagt Schalke den Katastrophenstart von vier Niederlagen. Mit nur einem Treffer stellen die Königsblauen zudem den erfolglosesten Angriff der Liga.

Ihre letzten Zähler in der Liga holten sie beim besagten 4:1 in Hoffenheim. In den letzten drei Runden verlor Schalke nach jeweils unentschiedenem ersten Durchgang die zweite Halbzeit mit 0:2. - Vergangene Saison: 1:4 und 0:1

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 3 S, 4 U, 1 N - 13:12 Tore - Gesamtbilanz: 5 S, 4 U, 7 N - 19:30 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 4.10.14 - Letzte Heimniederlage: 1:4 am 14.5.16

Letzte Elfmeter: Hoffenheim (4/4): Firmino am 28.9.13 - Schalke (3/2): Huntelaar am 8.3.14 (Casteels hält)

Letzter Platzverweis: Hoffenheim: Keiner - Schalke (3): Matip am 4.10.14

Aktuelle Hoffenheimer Schützen gegen Schalke: Szalai, Uth, Wagner, Schalker Schützen gegen Schalker Schützen gegen Hoffenheim: Huntelaar (8), Choupo-Moting (4), Sam (3), Meyer (2), Naldo (2), Aogo, di Santo, Uchida



1. FC Köln - RB Leipzig

Mit zehn Punkten aus vier Spielen kann der 1. FC Köln mit gesundem Selbstvertrauen und einem sicheren Polster in die Partie gegen Aufsteiger RB Leipzig ziehen. dpa

(Sonntag, 17.30 Uhr): Keine Niederlage kassierten die Kölner in der vergangenen Saison gegen die Aufsteiger, und auch vor dem Debüt gegen Neuling Leipzig stehen die Zeichen gut. Seit dem 0:2 gegen Leverkusen vom 10. April holten die Rheinländer zehn Punkte aus den folgenden vier Heimspielen.

Sie sind seit neun Runden ungeschlagen und damit am längsten nach Bayern München (14 Spiele). Köln ist zu Hause seit 348 Minuten ohne Gegentor und hat sich mit zehn Zählern zwischen Meister München und Vizemeister Dortmund auf Platz zwei geschoben.

Die letzten beiden Aufgaben gewannen die Geißböcke mit jeweils drei Toren, wobei Anthony Modeste drei Treffer und einen Assist auf sein Konto schrieb. Mit nur einem Gegentor haben die Rheinländer neben München die erfolgreichste Abwehr.

Die ebenfalls noch ungeschlagenen Sachsen können dagegen mit den meisten Auswärtstoren aller Klubs argumentieren. In den letzten drei Partien schossen sie jeweils das 1:0, und Timo Werner war wie Modeste in den letzten beiden Runden drei Mal erfolgreich.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl trug in 41 Zweitligaspielen (drei Tore) das Trikot der Kölner. Mit einem Sieg bei seinem Ex-Klub überspringt er die 50-Punkte-Marke im Oberhaus.

Duelle in Zahlen:

Noch kein Bundesligaspiel

Aktuelle Kölner Schützen gegen Leipzig: Keine

Leipziger Schützen gegen Köln: Compper, Selke, Werner

(sid)