Berlin -Brauchen wir eigentlich einen Bundespräsidenten im Schloss Bellevue? Angesichts der Mühen der Parteien, erstens überzeugende, zweitens zur Bewerbung bereite und drittens womöglich auch noch für eine große Mehrheit in der Bundesversammlung wählbare Kandidaten zu finden, taucht diese Frage nun wieder auf.

Zuletzt haben wir sie vor bald fünf Jahren diskutiert, als der amtierende Bundespräsident Christian Wulff unter – wie wir heute wissen, fadenscheinigen - Vorwürfen immer stärker in Bedrängnis geriet und schließlich zurückgetreten ist, wie schon sein Vorgänger Horst Köhler. Da waren also zwei gescheiterte Präsidenten, die dem Land viel Aufregung und sonst wenig gebracht hatten. Das Amt war so beschädigt, dass viele meinten, man könne es auch gleich ganz abschaffen.

Joachim Gauck – Person ohne Machtkalkül

Mit diesem Zweifel ist dann Joachim Gauck angetreten, und er hat die Eingangsfrage schnell beantwortet: Ja, gerade in so aufgewühlten Zeiten wie diesen ist es gut, eine Person an der Spitze des Staates zu haben, die ohne parteipolitische Interessen, ohne eigenes Machtkalkül, einfach aus Interesse am Wohlergehen der Republik und ihrer Bürger Orientierung gibt.

Der Bundespräsident habe ja nichts zu sagen, heißt es oft. In formaler Hinsicht stimmt das. Joachim Gauck hat aber gezeigt, wie viel er zu sagen hatte und noch ein paar Monate hat.

Nicht die eine große Rede, nicht das eine brillante Zitat zählen da, sondern die intensive Teilnahme am demokratischen Diskurs, mit klugen Gedanken, mit Haltung und mit der Sorge, dass der Anstand in diesen Auseinandersetzungen gewahrt bleibt.

Glücksfall Gauck zugleich ein Problem

Der Glücksfall Joachim Gauck ist zugleich ein Problem: Er ist nun der Maßstab bei der Suche nach dem Nachfolger. Jemanden zu finden, der die von ihm so hoch gesetzten Standards erfüllen kann, das ist die Herausforderung. Und die ist aller Mühen wert.

In den Medien findet sich schnell das Wort vom parteipolitischen Geschachere, wenn wir die Versuche der Politiker beschreiben, eine Lösung dieser Aufgabe zu finden. Da schwingt schon eine, vielleicht auch unbewusste, Verachtung mit, die sich in die Betrachtung der Arbeit dieser Menschen eingeschlichen hat.

Sie sind aber in erster Linie Volksvertreter, und so sollten wir sie, solange es keine ernsthaften Zweifel daran gibt, auch verstehen. Sie erledigen Aufgaben, für die wir sie gewählt haben. Warum wir, das Volk, das nicht unbedingt besser können, zum Beispiel einen Präsidenten wählen, zeigen uns in diesen Tagen auf drastische Weise die Bürger der USA.

Wie sollte man einen Bundespräsidenten wählen?

Bei uns haben also die Parteien und ihre Politiker den Auftrag, einen guten Präsidenten vorzuschlagen und ihn dann in der Bundesversammlung zu wählen. Man kann das als überholtes Ritual einer den Menschen entfremdeten Elite beschreiben. Aber das ist falsch, zumindest so lange, wie es keinen besseren Weg gibt. Es ist ein demokratischer Prozess, und je transparenter er verläuft, desto besser.

Am Sonntagabend sind Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer der Lösung ihrer Aufgabe offenbar nicht näher gekommen. Sie haben sich noch eine Woche mehr Zeit genommen, die sollen sie gerne haben. Aber wenn CDU/CSU und SPD sich nicht auf einen gemeinsamen, überzeugenden Kandidaten verständigen können, dann sollen sie eben zwei vorschlagen.

Frank-Walter Steinmeier gegen Ursula von der Leyen zum Beispiel, wäre das denn eine schlechte Alternative für eine ergebnisoffene Abstimmung im dritten Wahlgang? Oder vielleicht haben die Grünen oder die Linken ja noch jemanden in der Hinterhand, eine echte Alternative, die über Parteigrenzen hinweg begeistern kann?

Anwalt der Einheit der Nation

Entscheidend ist die Fähigkeit, dass ein künftiger Präsident das vielleicht unumgängliche parteipolitische Klein-Klein, aus dem die Bewerbung entstanden ist und das die wenigsten Menschen interessiert, nach der Wahl ins Gegenteil verkehren kann. In den Blick auf das große Ganze.

Denn das ist die Voraussetzung, um seiner Aufgabe gerecht werden zu können – als Anwalt der Einheit der Nation, wie das Bundesverfassungsgericht die Rolle des Präsidenten einmal beschrieben hat. Und der ist jetzt vielleicht nötiger denn je.