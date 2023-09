Berlin -Gauck, der in der Vergangenheit häufig stärker als die Kanzlerin auch auf die Probleme durch den Zuzug der Flüchtlinge hingewiesen hat, sagte nun im ZDF-Sommerinterview: „Die Bundeskanzlerin und ich verfolgen dieselbe Linie, wir verwenden nur unterschiedliche Ausdrücke.“ Und der Bundespräsident ergänzte: „Ich vermag mir keine Regierungschefin vorzustellen, die sagt, wir schaffen das nicht. Warum sollte man eine solche Person wählen?“

Ganz ausdrücklich unterstütze Gauck den Kurs von Bundesinnenminister de Maizière, der – anders als seine CDU-Ministerkollegen in den Ländern – nicht für ein Burka-Verbot und für das Ende der doppelten Staatsbürgerschaft eintritt. Mit de Maizières Kurs könne er gut leben, sagte Gauck. Man müsse immer schauen, woher eine Bedrohung komme und ob sie die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten rechtfertige. Übersetzt heißt das: Plakative Vorschläge eignen sich zwar aus Sicht einiger Politiker gut für den Wahlkampf, machen aber das Land nicht sicherer.

Gauck sieht Deutschland als starkes Land in Flüchtlingskrise

Der Bundespräsident blieb seinem Kurs treu, Deutschland als ein Land zu beschreiben, das in der Flüchtlingskrise zwar Schwierigkeiten habe, das zugleich aber stark sei. Eine Einschätzung, die er in folgendes Bild fasste: „Das Land ist nicht in einem Zustand wie ein sinkendes Schiff, es ist noch nicht mal im Zustand eines schweren Orkans, sondern es sind Böen, die uns schütteln.“ Diese Böen brächten die Gesellschaft durcheinander und verunsicherten viele Menschen. Die Flüchtlingskrise sei eine große Herausforderung, „die es früher in dieser Zuspitzung nicht gab“, sagt Gauck. Aber eben auch eine, die aus der Sicht Gaucks erfolgreich bewältigt werden kann.

Während der Bundespräsident der Kanzlerin also beisteht, bleibt der Riss, der angesichts des Streits über Merkels Flüchtlingspolitik durch die Unions-Parteien geht. Kanzleramtsminister Peter Altmaier verteidigte Merkels Kurs am Wochenende beim Parteitag der niedersächsischen CDU in Hildesheim gegen Kritik aus den eigenen Reihen: „Am Ende wird durch diese große Aufgabe die Identität dieses Landes nicht schwächer, sondern stärker sein“, sagte er.

Bosbach sieht Burka-Verbot als Zeichen der Integration

Viele in der Partei drängen jedoch auf einen anderen Kurs, der jene in der Bevölkerung, die skeptisch sind, stärker mitnimmt. Dabei gibt es auch unterschiedliche taktische Einschätzungen: Während die einen glauben, die Forderung nach einem Burka-Verbot sei wichtig, um der AfD das Wasser abzugraben, meinen die anderen, die Debatte darüber treibe der Konkurrenz von rechts die Wähler geradezu in die Arme. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte dieser Zeitung, beim Burka-Verbot gehe es nicht um Anti-Terror-Politik, sondern um eine Frage Integration: „Es wäre ein gesellschaftspolitisches Signal: Wer in unser Land kommt muss wissen, dass wir das Gesicht zeigen, dass wir uns nicht verhüllen gegenüber unseren Mitmenschen.“

Meinungsunterschiede in Flüchtlingspolitik sind substanziell

Wie groß Merkels Probleme weiterhin sind, zeigen auch Äußerungen des ehemaligen CSU-Chefs Edmund Stoiber im „Spiegel“. Er gilt als einer derjenigen, die dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten stets zu einer kompromisslosen Linie gegen Merkels Flüchtlingspolitik geraten haben. Horst Seehofer und nicht Angela Merkel drücke den Mehrheitswillen der Bevölkerung aus, erklärte Stoiber. Auf die Frage, ob Angela Merkel auch automatisch die Kandidatin der CSU sein werde, antwortete der Unions-Kanzlerkandidat aus dem Jahr 2002: „Die Frage kann ich derzeit nicht beantworten. Wir müssen zunächst inhaltlich noch einiges tun.“

Der CDU-Politiker Bosbach sagte dieser Zeitung, die Meinungsunterschiede in der Flüchtlingspolitik seien substanziell. Und er mahnte seine eigene Parteiführung: „Die CDU sollte wissen: Es gibt nicht wenige, die die CDU wählen, weil es die CSU gibt.“