Im Zickenkrieg um die Obergrenze, in den die CSU die große Schwester CDU verwickelt hat, ist eine Frage in den Hintergrund getreten, die sich beiden Unionsparteien stellt: die nach dem Oberhaupt. Wer soll 2017 Bundespräsident werden?

Es hat sich eingebürgert, die Kandidatenkür als Härtetest für etwaige neue politische Legierungen und für taktische Brillanz zu werten, zumal vor einer nahenden Bundestagswahl. Strahlend war es nicht, was die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel in drei Anläufen zustande brachte.

Wechsel zu Schwarz-Gelb durch Köhler

2004 sollte Horst Köhler den Wechsel von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb einleiten. Heraus kam – eine große Koalition und ein zunehmend vereinsamter Mann im Bellevue, mit dem am Ende alle fremdelten. Dieser Makel haftete an Christian Wulff, dem Präsidenten von Merkels Werkbank der Machtmechanik, von Anfang an. Nach Wulffs tiefem Fall kam Joachim Gauck als Retter in und für das Amt. Ohne Merkels Zutun. Meisterstücke sehen anders aus.

Beim nächsten Versuch droht Merkel ein neuerliches Scheitern, was ihrer angekratzten Reputation eine weitere, kaum mehr auszupolierende Scharte hinzufügen würde. Das macht es für die CDU-Chefin so kompliziert. Verständigen sich SPD, Grüne und Linke auf einen Bewerber, ist diesem im dritten Wahlgang die Mehrheit sicher.

Die Union braucht die SPD oder die Grünen. Bis auf Linken-Chef Bernd Riexinger haben inzwischen alle Partei-Granden erkennen lassen, dass sie das Signal einer Lagerbildung scheuen. Kein Wunder angesichts des unberechenbaren Ausgangs der Bundestagswahl. Ein Konsens-Kandidat hätte Charme.

Gesucht: Präsident mit Charakter und Visionen

Doch die Formel vom „politisch erfahrenen“ Kandidaten lässt Schlimmes ahnen. Kompromiss als kleinster gemeinsamer Nenner, statt als größter gemeinsamer Teiler. Nichts gegen die Lammerts, Steinmeiers und Kretschmanns dieser Welt. Sie wären präsentable Präsidenten, zumal das Amt nach aller Erfahrung den Inhaber adelt.

Aber genau darin liegt die Schwäche dieser Besetzungen. Sie wirken matt, grau, uninspiriert. Und das in einer Zeit, in der vom Staatsoberhaupt Orientierung, Sinnstiftung und Einfühlung gefordert sind: Was hält die Gesellschaft zusammen? Wie viel Fremdheit vertragen wir, wie verwandeln wir sie uns an? Und wie bleibe Deutschland Deutschland (Merkel), sollte es tatsächlich einmal von Terror schwer getroffen werden?

Antworten erfordern einen Präsidenten mit Klugheit, Charakter, visionärer Kraft. Er seinerseits braucht fürs unfallfreie Manövrieren im Politbetrieb einen exzellenten, uneitlen Staatssekretär samt Stab und – Beratungsfähigkeit.

Es gäbe Bedarf und Gelegenheit für eine mutige Wahl. Und es gibt Namen dazu. Navid Kermani ist einer davon. Wie kein zweiter verkörpert der Kölner Schriftsteller die Leidenschaft für die Demokratie und die Werte des Grundgesetzes, für Weltoffenheit und das Gelingen von Integration.

Kermani ist kein Politprofi

Kaum einer vermag darüber so scharfsinnig und zugleich anrührend zu reden. Und nur wenige Intellektuelle haben sich ideologischer Berechenbarkeit so sehr zu entziehen vermocht. Kermani unterläuft und überfliegt krude Denkschemata.

Geht trotzdem nicht, sagen die Machtmechaniker: Der Mann ist kein Politprofi und – vor allem – er hat die falsche Religion. Noch gehört der Islam längst nicht für alle zu Deutschland, da soll ein Muslim es schon repräsentieren? Ausgeschlossen, das verstärkt die Fliehkräfte in der Gesellschaft!

Das ist ein Argument, das sich vorauseilend der AfD-Logik beugt. Womöglich stimmt es sogar – für jenen Rand, der diesen Staat und seine Ordnung ohnehin verabscheut und verloren gibt.

Aber all die anderen, die Abwartenden, Suchenden, Neugierigen? Sie wären zu interessieren und zu gewinnen – vielleicht sogar leichter für einen Überraschungskandidaten als für einen der üblichen Verdächtigen.