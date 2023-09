Berlin -Wie wär es mit Claudia Roth? Oder mit Edmund Stoiber? Ein Migrant? Eine Feministin? Fast jeder halbwegs prominente Name ist in der Debatte über die Gauck-Nachfolge inzwischen genannt worden, und die SPD-Spitze schafft es sogar, sich selbst zu widersprechen. „Dann wird es nach Lage der Dinge kein Christdemokrat“, hatte Fraktionschef Thomas Oppermann am vergangenen Dienstag gesagt. „Die Parteizugehörigkeit ist mir egal. Zuallererst kommt es auf die Persönlichkeit ab“, kontert nun Parteichef Sigmar Gabriel im Interview der Funke-Gruppe.

Bundespräsident Joachim Gauck stellt sich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Mit der Veröffentlichung begann sofort die Suche nach einem möglichen Nachfolger oder einer Nachfolgerin.

Man sollte die vermeintliche Meinungsverschiedenheit nicht allzu ernst nehmen. Genauso wenig wie alle die Namen, die derzeit öffentlich ventiliert werden: Wahrscheinlich wird es keiner der Genannten werden, weil jede verfrühte öffentliche Debatte den Kandidaten beschädigt. Gewählt wird im Februar 2017 in der Bundesversammlung. Dort sind die Machtverhältnisse hochkompliziert. Nur Union und SPD sowie Union und Grüne hätten gemeinsam eine Mehrheit. SPD, Grüne und Linkspartei kommen hingegen nur knapp auf die Hälfte der Delegierten und hätten daher erst im dritten Wahlgang eine Chance.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Merkel soll entscheiden

Nachdem Linken-Chef Bernd Riexinger schon vor Gaucks Verzichterklärung einen rot-rot-grünen Kandidaten gefordert hatte, drängt Gabriel nun in den eigenen Reihen erst einmal auf Ruhe. Die Union stellt mit Abstand die größte Gruppe in der Bundesversammlung. Kanzlerin Angela Merkel, so lautet das Kalkül der Spitzengenossen, müsse deshalb als erste einen Kandidaten oder eine Kandidatin nennen – keine einfache Aufgabe. Ein gemeinsamer Bewerber der großen Koalition wäre für die angeschlagene SPD nämlich nur denkbar, wenn er aus ihren Reihen käme. Merkel hat Gabriel aber schon mitgeteilt, dass sie den diskutierten Anwärter Frank-Walter Steinmeier in der CDU/CSU nicht durchsetzen kann.

Oppermanns Retourkutsche, dann werde es auch kein Christdemokrat, dürfte vor allem zwei Ziele haben. Zum einen signalisiert es den eigenen Genossen: Wir lassen uns nicht unterbuttern! Dann provoziert es den Koalitionspartner, was durchaus im Interesse der SPD liegt, auch wenn Gabriel das leugnet. Die Sozialdemokraten haben nämlich nur dann eine Chance auf einen eigenen Kandidaten, wenn Merkel im ersten und zweiten Wahlgang mit ihrem Bewerber scheitert. Je klarer der Anwärter der CDU oder der CSU zuzuordnen ist, desto größer ist diese Wahrscheinlichkeit. Gelingt es der Kanzlerin hingegen, einen Personalvorschlag zu machen, der über die Union hinaus auf die Grünen und möglicherweise gar die SPD ausstrahlt, ist diese Chance vertan.

Uneinige Grüne

Eine solche Lösung ist freilich nicht einfach zu finden, zumal es in der CSU starke Widerstände gegen einen Grünen-Kandidaten gibt. Die Grünen selber sind sich keineswegs einig. Während die Realos eine Vorfestlegung auf Union oder SPD mit Blick auf die Bundestagswahl vermeiden wollen, liebäugelt der linke Flügel unter Führung von Jürgen Trittin mit einer rot-rot-grünen Lösung. Trittin hatte gemeinsam mit Gabriel schon 2012 die Idee für die erfolgreiche Gauck-Kandidatur gegen die Unionsparteien ersonnen. Damals hieß der dritte Verbündete von SPD und Grünen freilich noch FDP.

Einen Kandidaten zu finden, der für SPD, Grüne und Linkspartei wählbar wäre, ist denkbar schwierig. Weder Claudia Roth noch Winfried Kretschmann, die derzeit genannt werden, erfüllen diese Voraussetzung. Ohnehin käme die Stunde für Gabriels Mann oder Frau erst in der dritten Runde, wenn die einfache Mehrheit reicht. Einstweilen bemühen sich daher sowohl die Kanzlerin wie der SPD-Chef, unter höchster Verschwiegenheit denkbare Allianzen auszuloten. Vor Oktober, glauben Insider, werde es in diesem Strategiespiel der Extraklasse keine ernsthaften Signale geben.