Berlin -Die FDP dringt in den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition darauf, den Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode abzuschaffen. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass die Partei in Steuerfragen hier ihre absolute Priorität legt: Die Abschaffung des Soli lässt sich auch tatsächlich verlässlich umsetzen, wenn sich Union, FDP und Grünen darauf einigen sollten. Für eine generelle Einkommenssteuerreform gilt das nicht.