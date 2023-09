Ohne einen politischen Kraftakt droht Deutschland nach einer kurzen Phase mit ausgeglichenen Haushalten wieder in das jahrzehntelang übliche Leben auf Pump zurückzufallen.

„Der Druck auf die Schwarze Null steigt“

Davor warnt der Bundesrechnungshof in seinen neusten Anmerkungen. „Der Druck auf die Schwarze Null steigt“, sagte der Präsident der Kontrollbehörde, Kay Scheller. „Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne neue Schulden in den kommenden Jahren zu halten, bedarf es bedeutender Anstrengungen in der Haushaltspolitik.“

Diese Aussagen sowie der Prüfbericht selbst lassen sich als indirekte Kritik an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verstehen, der beim Defizitabbau stark von günstigen Umständen profitierte und dabei ohne größere Sparprogramme oder Steuererhöhungen auskam.

„Die anstrengungslose Konsolidierung der Bundesfinanzen aufgrund fallender Zinslasten und sprudelnder Steuerquellen reicht nicht aus, um diesen wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden“, betonte Scheller.

Integration der Flüchtlinge wird Milliarden kosten

Bedroht sieht er die Schwarze Null durch mehrere Entwicklungen. Eine davon ist die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge. Diese große gesellschaftliche Aufgabe kostet den Bund laut Schäubles Kalkulation bis Ende des Jahrzehnts knapp 80 Milliarden Euro.

Darin enthalten ist die Unterstützung für Länder und Kommunen. Was der Rechnungshof jedoch vermisst, ist eine faire Verteilung der finanziellen Lasten innerhalb Europas. Deutschland gehöre zu den Ländern, die innerhalb der Europäischen Union die meisten Flüchtlinge aufnähmen.

Die anderen Staaten beteiligten sich jedoch nicht einmal an den Kosten. Der Rechnungshof schlägt daher vor, die Ausgaben für Asylverfahren und Unterbringung aus dem EU-Haushalt zu begleichen. Alternativ könnten auch die Staaten mit weniger Flüchtlingen einen Solidarbeitrag abführen, wie es die Kommission in Brüssel vorgeschlagen hat.

Gefahren für den Haushalt macht der Rechnungshof aber auch im Inland aus. „Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen bleiben ein Risiko für den Bundeshaushalt“, warnt Schley. Damit spielte er auf die Neuordnung des Finanzausgleichs aus, die er für misslungen hält. Die Länder begäben sich weiter in Abhängigkeit vom Bund als Geldgeber, anstatt Eigenverantwortung zu übernehmen.

Aufgabenverflechtung wird noch verstärkt

„Damit gehen wichtige Anreize verloren, wirtschaftlich zu verhandeln und den Haushalt aus eigener Kraft zu konsolidieren.“ In den schwierigen Verhandlungen sagte Schäuble den Ländern von 2020 an jährlich weitere 9,5 Milliarden Euro zu, um die Zustimmung zu der Reform zu erhalten. Dabei entlaste der Bund Länder und Kommunen schon 2016 mit rund 71 Milliarden Euro, so der Rechnungshof.

Und statt wie gewünscht und geplant die Mischfinanzierungen abzubauen, verstärkte die Politik die Aufgabenverflechtung. Erstmals solle der Bund nach den jüngsten Verabredungen die kommunale Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten mitfinanzieren.

Diese neuen Risiken treten zu den bekannten Herausforderungen hinzu. Demographiebedingt, aber auch durch die Beschlüsse der großen Koalition steigen die Rentenausgaben weiter. Dafür wird der Bund laut Planung 2020 erstmals mehr als 100 Milliarden Euro aufwenden. Nicht absehbar bleibt, wie viel Deutschland dauerhaft für die Schuldenkrise anderer Euro-Länder aufwenden muss.

Steigende Zinsen könnten zusätzliche Schwierigkeiten bringen

Probleme könnte eine Zinswende bereiten, sollte sie denn wirklich kommen. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA beginnen an den internationalen Finanzmärkten die Renditen wieder zu steigen. Das ist zwar einerseits erwünscht, weil es die Nöte der Sparer und Lebensversicherungs-Kunden mindern könnte.

Andererseits gab der Bund laut Scheller trotz eines riesigen Schuldenbergs zuletzt noch 20 Milliarden Euro für Zinsen aus, halb so viel wie 2008. Höhere Zinsen könnten daher die künftigen Finanzminister in Schwierigkeiten bringen. Schließlich wird auch der Nachholbedarf bei Investitionen in die Infrastruktur nicht kleiner, sondern größer.

Skeptisch äußern sich die Bonner Prüfer in diesem Zusammenhang auch zu den Überlegungen, Investoren für den Bau von Autobahnen und anderen Straßen heranzuziehen. „Privates Kapital darf nur dann eingebunden werden, wenn es für den Bund wirtschaftlich ist und den Steuerzahler nicht belastet“, mahnt Scheller. Ob unter diesen Voraussetzungen die Renditeerwartungen der Wirtschaft erfüllt werden könnten, bleibe abzuwarten.

Der Rechnungshof mache erneut deutlich, wie fahrlässig der Bund mit dem ihr anvertrauten Geld umgehe, sagte der grüne Haushaltsexperte Tobias Lindner. Für einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt seien zukunftsgerechte Schritte notwendig.

Drei Beispiele für Verschwendung aus dem Rechnungshofbericht

Teure, nutzlose Geräte

Mit großem Ehrgeiz gingen die Beamten im Bundesinnenministerium das Projekt „Netze des Bundes“ an. Dafür bestellten sie laut Rechnungshof 2011 hochwertige IT-Geräte im Wert von 27 Millionen Euro. Unter anderem erwarben sie so schrankgroße Router für den Betrieb von Datennetzen.

Das Ministerium brauchte diese Produkte aber gar nicht, sondern gab sie unentgeltlich an andere Behörden weiter. Aber auch die fanden kaum Anwendung für die Anschaffung des Ministeriums. Ende 2013 fanden die Prüfer des Bundesrechnungshofes die meisten dieser Geräte noch originalverpackt vor. Von diesen werden nun Waren mit einem Beschaffungswert von zehn Millionen Euro ausgesondert.

Wenig effizient ging das Bundesinnenministerium auch bei der Anmietung von Rechenzentren vor. Zwei dieser Zentren mietete es für die Dauer von fünf Jahren und überwies dafür dem Eigentümer 26 Millionen Euro. Die meiste Zeit aber standen die gemieteten Rechenzentren leer, da das Projekt sich immer wieder verzögerte.

Dies sollte bei einem weiteren Großvorhaben der Bundesverwaltung nicht passieren. Bis 2020 will der Bund 80 Prozent seines IT-Betriebs bei einem eigenen Dienstleister bündeln. Allerdings hat das Innenministerium keinen Überblick über die bestehende Ausstattung. Es kennt deren Miet- und Betriebskosten, Größe und Technik nicht.

Zollausbilder auf Reisen quer durch Deutschland

Ihre Ausbildungseinrichtungen hat die Zollverwaltung auf ganz Deutschland verteilt. Für die elf Dienstsitze vermisst der Rechnungshof ein Standortkonzept. Dieser Mangel führe zu einem „ineffizienten Einsatz des Lehrpersonals sowie zu hohen Betriebs- und Hotelkosten“. Allein im Jahr 2013 hätten die Hotelbuchungen und Stornierungen Kosten von über eineinhalb Millionen Euro verursacht.

Dringend erforderlich sei ein Konzept auch wegen der demographischen Entwicklung. Jährlich schrumpfe die Belegschaft beim Zoll, weil bis zu 670 Beschäftigte in den Ruhestand gingen. Dadurch werde der Bedarf an Aus- und Fortbildung steigen.

Ohne echte Planung betreibt die Zollverwaltung laut Rechnungshof auch ihre Schießanlagen zum Training der Beamten. Rund 12.000 Zöllner und Zöllnerinnen führen Schusswaffen. Sie üben ihre Zielgenauigkeit auf Anlagen von Bundeswehr, Polizei und privaten Betreibern.

Viele dieser Übungsstätten fallen jedoch nach der Bundeswehrreform weg. Oder sie entsprechen bald nicht mehr den modernen Anforderungen. Der Rechnungshof fürchtet, dass ohne ein Konzept neue Schießanlagen gebaut werden, die nicht den heutigen Ansprüchen an ein Waffentraining entsprechen. Zudem sollte das Finanzministerium als Dienstherr prüfen, ob so viel Waffentragende wie derzeit künftig noch nötig seien.

Boomende Tourismusbranche lässt Staat bezahlen

Der Deutschland-Tourismus boomt dauerhaft. Anfang 2016 stellte das Bundeswirtschaftsministerium fest, dass 2015 das fünfte Rekordjahr in Folge darstellte. Die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste stiegen im Zeitraum 2012 bis 2014 um zehn Prozent auf 75,6 Millionen. Anschließend legten sie noch einmal um fünf Prozent auf 80 Millionen zu.

Man sollte daher meinen, dass die Anbieter gut dastehen und keine Subventionen obendrauf benötigen. Dennoch finanziert das Bundeswirtschaftsministerium den Verein Deutsche Zentrale für Tourismus mit inzwischen 30 Millionen Euro nahezu allein.

Dem Verein gehören Hotelketten, andere Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges sowie Interessensverbände an. Sie alle steuern aber lediglich 0,8 Millionen bei und kommen damit auf einen Anteil von 2,5 Prozent. Alles andere trägt der Steuerzahler.

Der Bundesrechnungshof fordert daher das Wirtschaftsministerium auf, ein neues Finanzierungskonzept zu erstellen. Die privaten Anbieter sollten ihr Engagement deutlich erhöhen, der Bund seine finanziellen Leistungen entsprechend herunterfahren. In die Pflicht nehmen möchte der Rechnungshof auch die Länder.

Deren Aufgabe ist es, den Tourismus weiter zu entwickeln und die Reiseziele im Land besser zu vermarkten. Der Bund hat sich lediglich um die Rahmenbedingungen zu kümmern, wozu die Pflege der Beziehungen zum Ausland gehört.

