Berlin -Der Geist von Meseberg ist schon oft beschworen worden. „Wie ein Zauberschloss liegt es auch heute noch da“, schrieb Theodor Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ über das Barockschloss nördlich von Berlin, das seit 2007 der Bundesregierung als Gästehaus dient. An diesem Dienstag und Mittwoch kommen dort die Ministerinnen und Minister von Angela Merkels neuem Kabinett zu ihrer ersten Klausurtagung zusammen.



Knapp vier Wochen ist die neue große Koalition im Amt, und man kann nicht sagen, dass sie nach dem mehr als quälenden Vorlauf gut gestartet ist. Schon hat der Streit über die Flüchtlings- und Asylpolitik zwischen Union und SPD, aber auch CDU und CSU, erneut begonnen, zudem muss Kanzlerin Angela Merkel ertragen, wie sich Horst Seehofer und Jens Spahn, die neuen Minister für Inneres und Gesundheit, beständig zu profilieren versuchen.



Die Stimmung ist also alles andere als gut. Merkel weiß selbstverständlich um die Erwartungen an ihre bei allen Partnern ungeliebte dritte große Koalition. Mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz bildet sie das neue Gravitationszentrum, mit ihm muss sie das Arbeitsprogramm für die nächsten Monate festlegen, vom Haushalt über den Dieselskandal bis zur Digitalisierung. Aber es wird natürlich auch um den Geist dieser Koalition gehen und darum, sich besser kennenzulernen. (kd)



Pflege

Symbolbild dpa

Derzeit können mindestens 17.000 Stellen in Pflegeheimen nicht besetzt werden, weil Personal fehlt. Hinzu kommen Tausende offene Stellen in der ambulanten Pflege. Dass der Beruf so unattraktiv ist, liegt an den niedrigen Einkommen. Fachkräfte in der Pflege verdienen bis zu 20 Prozent weniger als in vergleichbaren Berufen – vor allem, weil es in der Branche kaum Tarifverträge gibt. Eine Lösung wäre, einen geeigneten Tarifvertrag mit angemessenen Löhnen auszuwählen, um ihn anschließend für die gesamte Branche als allgemeinverbindlich zu erklären. Dazu sind wegen der Besonderheiten in der Pflege allerdings Änderungen im Arbeitsrecht notwendig. Das Vorhaben sollte oberste Priorität bekommen. (tms)

Migration und Asyl

dpa

Beim Thema Migration und Zuwanderung macht die neue große Koalition da weiter, wo die alte aufgehört hat: Sie streitet über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz. Der Familiennachzug ist eines der ersten Gesetzesvorhaben, das verabschiedet werden muss. Ab August sollen subsidiäre Flüchtlinge insgesamt 1000 enge Familienangehörige pro Monat nachholen dürfen – welche Kriterien dafür erfüllt sein müssen, muss nun geregelt werden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will bis zur Sommerpause die Eckpunkte eines sogenannten Masterplans zur Migration vorlegen. Der Schwerpunkt soll dabei darauf liegen, Asylverfahren zu beschleunigen und mehr Abschiebungen durchzuführen. (kd)



Kohleausstieg

dpa

Vor ein paar Jahren galt Deutschland noch als Vorreiter in der Klima-Politik, doch von diesem guten Ruf ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Bundesrepublik kommt nicht so recht voran bei der Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen. Nun versprechen Union und SPD Besserung: Bis zum Jahresende solle ein Aktionsprogramm stehen für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung und den Strukturwandel in den Braunkohle-Regionen. Eine Kommission, bestehend aus Vertretern von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden, soll das Programm erarbeiten. Die Zeit drängt: „Wir werden 2019 eine rechtlich verbindliche Umsetzung verabschieden“, heißt es im Koalitionsvertrag. (knu)

Arbeitsmarkt

dpa

Zu einem generellen Verbot von Befristungen ohne Grund hat sich die große Koalition nicht durchgerungen. Stattdessen feiert sie sich für eine Deckelung der Arbeitsverträge auf Zeit und die Reduzierung der Befristung auf maximal 18 statt bislang 24 Monate. Dumm nur, dass ausgerechnet ein großer Teil der Hauptbetroffenen weiter in die Röhre guckt: Arbeitsverträge von Uni-Angestellten werden auch nach der neuen Regelung über Jahre und Jahrzehnte hinweg ohne Grund befristet werden können. In anderen Branchen ist das schon seit langem verboten. Doch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das extreme Ausnahmen möglich macht, bleibt von den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag unberührt. (ann)

Europa

dpa

Die Hängepartie bei der Regierungsbildung hat Spuren in der Europapolitik hinterlassen. Eigentlich wollten Angela Merkel und der französische Staatschef Macron beim EU-Gipfel Ende März ihre gemeinsamen Pläne für eine Reform der Europäischen Union und der Eurozone präsentieren. Doch daraus wurde nichts, jetzt wollen Deutschland und Frankreich beim Gipfel Ende Juni sprechfähig sein. Macron hat zahlreiche Ideen, etwa einen eigenen Eurozonen-Finanzminister. Was Merkel genau will, weiß niemand so recht. Die Deutschen unterstützen aber grundsätzlich Pläne, den Euro-Rettungsschirm ESM in einen Europäischen Währungsfonds zu verwandeln. Die Zeit drängt: Im Frühjahr 2019 finden Europawahlen statt. (knu)



Erwerbsminderungsrente

dpa

Die Pläne zur Erwerbsminderungsrente sind im Koalitionsvertrag präzise gefasst. Es gibt keine Ausrede, sich lange Zeit zu lassen. „Wir werden diejenigen besser absichern, die aufgrund von Krankheit ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können“, heißt es. Der entscheidende Punkt ist die Zurechnungszeit. Damit ein Erwerbsunfähiger auf eine halbwegs auskömmliche Rente kommt, wird seine Rente bisher so berechnet, als hätte er bis 62 Jahre und drei Monate gearbeitet. Diese Zurechnungszeit soll erst auf 65 Jahre und acht Monate angehoben werden. Danach wird sie Stück für Stück auf 67 Jahre erhöht. Wer erwerbsunfähig wird, soll also behandelt werden, als hätte er bis zur normalen Regelaltersgrenze gearbeitet. (pet)



Bildung

dpa

Die drängendste bildungspolitische Aufgabe ist, so ungewöhnlich es klingt, die Streichung eines Wortes. „Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren“, heißt es in Artikel 104 c des Grundgesetzes. Jetzt soll das Wort „finanzschwach“ entfallen – wofür eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundesrat und Bundestag gebraucht wird. Damit würde das Kooperationsverbot in der Bildung weiter gelockert. Der Bund hätte mehr Möglichkeiten, die Länder in Sachen Schule zu unterstützen. Geplant ist dies zum Beispiel beim Digitalpakt, mit dem die Schulen im Internetzeitalter ankommen sollen. (pet)



Digitalisierung

dpa

Kein Wort steht im Koalitionsvertrag zum strittigen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das 2017 verabschiedet wurde und Hass und Hetze im Netz eindämmen soll. Dabei sollten Union und SPD sich dringend einer Reform annehmen. Das Problem: Wegen der hohen Geldstrafen besteht die Gefahr, dass zu viele Einträge gelöscht werden – dadurch ist auch die Meinungsfreiheit in Gefahr. Kaum einer ist zufrieden mit dem Gesetz, auch die neue Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) hatte eine Neufassung nicht ausgeschlossen. In 100 Tagen ist es zudem kaum realisierbar, Deutschland in Sachen Breitbandausbau anschlussfähig zu machen. Doch könnten immerhin erste Weichen gestellt werden. (mre)



Rüstungsexporte

dpa

„Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind.“ So steht es im Koalitionsvertrag. Klingt eindeutig, ist es aber nicht. Saudi-Arabien dürfte wegen seiner Beteiligung am Jemen-Krieg keine Rüstungsgüter mehr erhalten. Doch unlängst genehmigte die Bundesregierung die Lieferung von acht Patrouillenbooten – es bestehe Bestandsschutz für erteilte Vorgenehmigungen. Schwierig ist die Lage auch im Falle Jordaniens, das seine Rolle im Jemen-Krieg im Einklang mit dem Völkerrecht sieht. Ist das Land also „unmittelbar“ beteiligt? „Das werden wir jetzt zügig entscheiden müssen“, sagt Außenminister Heiko Maas. Streit wird da nicht ausbleiben. (df)



Diesel

dpa

Die Großkoalitionäre müssen sich um ein Sofortprogramm kümmern, das kurzfristig gegen drohende Fahrverbote in Städten wirkt. Im Zentrum wird dabei stehen, ob es eine Förderung für eine „Hardwarenachrüstung“ geben wird, die im Koalitionsvertrag noch vorsichtig als Prüfauftrag fixiert wurde. Inzwischen ist klar, dass es technisch möglich ist, ältere Dieselautos mit einem zusätzlichen Katalysator auszustatten, der Stickoxid zerlegt. Um die Kosten zwischen 1500 und rund 3000 Euro pro Fahrzeug zu stemmen, plant das Verkehrsministerium offenbar einen Fonds, der einerseits mit fünf Milliarden Euro von der Autoindustrie bestückt werden soll. Weitere Milliarden vom Staat sollen hinzukommen. (fw)