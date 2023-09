Berlin -Das Spektakulärste der ersten Sitzung des neuen Bundestages an diesem historischen 24. Oktober war wohl, dass es wenig Spektakuläres gab. Sicher, die bald 100 hundert Abgeordneten der AfD waren unübersehbar – unübersehbar auch durch die das Bild dominierenden dunklen Anzüge der Männer, zwischen denen die Frauen als das erschienen, was sie in der AfD sind: Raritäten.



Allerdings hatten sich die Vertreter der Rechtspartei zur Disziplin gezwungen. Wer da saß, zeigte sich erst, wenn man genauer hinsah. Als der neue Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum Beispiel den fundamental-demokratischen Satz sprach, „niemand vertritt allein das Volk“, da versagten ihm die AfD-Abgeordneten den Applaus. Das sehen sie offenbar anders.



Ein rascher Zerfall der AfD ist unwahrscheinlich

Es verwunderte deshalb auch nicht, dass dieselben Leute mit Albrecht Glaser einen Vizepräsidentschaftskandidaten präsentierten, der Schwierigkeiten mit der Religionsfreiheit hat und dem die anderen Fraktionen deshalb die Stimme ihrerseits verweigerten. Die Abstimmungsergebnisse zeigten im Übrigen, dass die Jamaika-Koalition funktioniert, bevor sie überhaupt geschlossen worden ist. Wenn etwas spektakulär war, dann das.

Die Umfragen aus den Ländern und die Erfahrungen aus anderen europäischen Staaten lassen vermuten, dass die AfD länger bleiben wird als vier Jahre. In Thüringen taxieren die Demoskopen sie aktuell bei 20 Prozent – obwohl dort mit Björn Höcke ein Rechtsradikaler die Partei führt. Auf einen raschen Zerfall der Truppe sollte man nicht hoffen.



Ob und wie die AfD den Bundestag 72 Jahre nach Kriegsende prägt, wird man aber erst in ein paar Monaten wissen. Vielleicht hat gestern begonnen, was für die Demokratie das Gefährlichste ist: eine langsame Gewöhnung an die Feinde der Demokratie – mitten an ihrem vornehmsten Ort.