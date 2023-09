Berlin -Die Abgeordneten des Bundestags haben in der Nacht zum Freitag so lange im Berliner Plenarsaal ausgeharrt wie noch nie in der laufenden Legislaturperiode. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) beendete die Parlamentssitzung erst am frühen Morgen um 2.01 Uhr. Die bisherige Rekordmarke stammte aus dem März dieses Jahres, als die Parlamentarier um 1.39 Uhr Feierabend gemacht hatten.



Plenum #Bundestag Ende 2:03 - GRÜNE Spätschicht grüßt! 💚 Guten Morgen aus Berlin! pic.twitter.com/dMbv5WWAoT — Kai Gehring (@KaiGehring) June 2, 2017

Die neue Rekordmarke wurde allerdings auch dadurch begünstigt, dass die Plenarsitzung am frühen Abend für etwa eine Stunde unterbrochen wurde. Grund dafür waren Sondersitzungen der Fraktionen, in denen es um das Streitthema Abschiebungen nach Afghanistan ging. (dpa)