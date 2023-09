Berlin -9.541,74 Euro – exakt diese Summe erhalten Abgeordnete des Bundestages derzeit jeden Monat als finanzielle Entschädigung für ihre Arbeit, selbstverständlich steuerpflichtig. Die Summe orientiert sich an der Höhe der Bezüge eines Bundesrichters. „Die so genannten Diäten sollen Verdienstausfälle ausgleichen, die den Abgeordneten durch die Ausübung ihres Mandats entstehen, und ihre Unabhängigkeit garantieren“, heißt es auf der Homepage des Bundestages.

Bis zu 48,7 Millionen Euro Nebeneinnahmen möglich

Doch das ist nicht alles. Mindestens 26,5 Millionen Euro haben die Abgeordneten des Bundestages in dieser Legislaturperiode zusätzlich verdient, berichtet das Internetportal „Abgeordnetenwatch.de“. Es könnten auch 48,7 Millionen Euro sein. Genauer lässt es sich deshalb nicht sagen, weil die Abgeordneten nicht verpflichtet sind, ihre Nebenverdienste auf Euro und Cent offenzulegen. Vielmehr müssen sie ihre Einkünfte aus einer Tätigkeit einer von zehn Stufen zuordnen – von „1000 bis 3500 Euro“ in der ersten bis zu „über 250 000 Euro“ in der zehnten Stufe.

Bundestagsabgeordnete bei der Abstimmung zur Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts Ende Juni.

Das Abgeordnetengesetz erlaubt den Parlamentariern ausdrücklich berufliche Nebentätigkeiten. Dabei müssen aber die Prioritäten klar sein. „Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestages“, heißt es in Paragraf 44a. In der Vergangenheit mussten Abgeordnete über ihre Einkünfte nur in drei grob gestrickten Stufen Angaben machen. Das in dieser Legislaturperiode eingeführte Zehn-Stufen-System soll größere Transparenz schaffen.

Spektakuläre Zahlen zu den Nebenverdiensten

In der Auswertung von „Abgeordnetenwatch.de“ fallen auch diesmal wieder spektakuläre Zahlen zu den Nebenverdiensten einzelner Abgeordneter auf. So kommt der Spitzenreiter auf der Liste, Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (CSU), auf Mindesteinnahmen von mehr als zwei Millionen Euro. Allerdings muss man wissen: Der Mann ist Landwirt. Bevor er Geld einnimmt, muss er in Personal, Düngemittel und Saatgut investieren. Diese Kosten werden aber in der Statistik nicht abgezogen.

Neben dem Mandat bleiben insbesondere Rechtsanwälte im Bundestag in ihrem Beruf tätig. Gerade hier sieht „Abgeornetenwatch.de“ noch die Notwendigkeit größerer Transparenz. Die Öffentlichkeit sei mit der Angabe, ein Abgeordneter habe von „Mandant 1“ eine bestimmte Summe erhalten, nicht hinreichend informiert. Große Konzerne wiederum könnten sich doch die Vergabe lukrativer Tätigkeiten einen exklusiven Zugang zur Politik sichern, so die Kritik der Transparenzwächter.

Hauptteil der Nebeneinkünfte entfällt auf Unions-Abgeordnete

Auf der Aufstellung derer, die am meisten nebenher verdienten, findet sich unter den ersten zehn aber auch der frühere Finanzminister und Ex-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit seinen Buch- und Vortragshonoraren. Auch ein Parteijob wie der von CDU-Generalsekretär Peter Tauber bringt erhebliche Nebenverdienste – obwohl er niemanden an die Spitze der Liste bringt.

Kanzlerin Merkel bei einer Abstimmung im Bundestag im Kreise vieler Abgeordneter.

Die Otto-Brenner-Stiftung, welche die Daten für die ablaufende Legislaturperiode in einer Studie einer tieferen Analyse unterzogen hat, weist auf zwei Erkenntnisse besonders hin: Erstens entfällt der größte Teil der Nebeneinkünfte auf Abgeordnete aus den Reihen der Union, nämlich nach der vorliegenden Berechnung mehr als 80 Prozent. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Union im Bundestag etwas weniger als die Hälfte der Mandate innehat. Zweitens haben längst nicht alle Abgeordneten bezahlte Nebentätigkeiten. Mehr als zwei Drittel von ihnen haben keine Zusatzverdienste. Diejenigen, die zu den Diäten teils erheblich hinzuverdienten, blieben „eine privilegierte Minderheit“, befindet der Autor der Studie der Otto-Brenner-Stiftung.