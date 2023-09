Köln -Ein gefälschter Wahlbrief macht seit Anfang September in Teilen Deutschlands die Runde. Das fingierte Schriftstück gibt im Namen des Bundeswahlleiters an, das Statistische Bundesamt habe auf Grundlage von Daten aus sozialen Netzwerken, E-Mails und Telefonaten des adressierten Wählers, geschätzt, an welche Partei er seine Stimme abgegeben werde. Es sei daher nicht mehr erforderlich, zur Wahl zu gehen, die Stimme werde automatisch gezählt.



Ein Sprecher des Bundeswahlleiters bestätigte dieser Zeitung, dass der Brief eine Fälschung und bereits in Briefkästen in Niedersachsen, der Pfalz und im Raum Leipzig aufgetaucht sei. Der Bundeswahlleiter habe die Vorfälle an Ermittlungsbehörden weitergegeben, nun ermittle die Staatsanwaltschaft. Zuerst hatten die „Hannoversche Allgemeine“ und das Redaktions Netzwerk Deutschland über die Vorfälle berichtet.



Wer der oder die Urheber des Briefs sind, ist bislang unklar. Dem Sprecher des Bundeswahlleiters zufolge, sei der Text des Briefs vor einiger Zeit als Satire in einem Magazin veröffentlicht und anschließend offenbar kopiert und verbreitet worden. (beq)