Berlin -Es war das erwartete Wahl-Beben bei der Bundestagswahl 2017 am Sonntag. Die Alternative für Deutschland (AfD) zieht mit fast sechs Millionen Stimmen und 12,6 Prozent ins Reichstagsgebäude ein.

Was die einen feiern, ist für die anderen ein regelrechter Schock. Besonders in den sozialen Medien wie Twitter machten AfD-Gegner schon kurz nach der Wahl gegen die Partei mobil. Immer wieder tauchte der Hashtag „#87Prozent“ auf – doch was hat es damit auf sich?

Ich bin #87Prozent und möchte, dass sich Politik wieder mehr um Zukunftsthemen dreht, als um billige Provokationen von Rechtspopulisten. — Thomas Wüst🇺🇦🇪🇺 (@Thomas_Wuest) September 24, 2017

Das steckt hinter dem Hashtag #87Prozent

Die AfD erhielt knapp 13 Prozent der Stimmen – und entsprechend 87 Prozent der Wählerstimmen nicht. Das wollen die Kritiker der Rechtspopulisten damit deutlich machen und zeigen, dass es auch noch eine andere, viel größere Gruppe gibt, die nicht hinter der AfD steht.

Gauland, hör mal zu: Wir sind #87Prozent. Wir sind das Volk, und wir werde uns nicht von dir „zurückholen“ lassen. — Fischer-Steak (@DerWachsame) September 25, 2017

Ich bin #87Prozent. Und ich habe null Angst vor Zukunft. Null Angst vor AfD. Null Angst vor Angstmachern. Denn wir sind #87Prozent — JAGODA MARINIĆ 🪝 (@jagodamarinic) September 24, 2017

Ich bin #87Prozent und werde jeden verteidigen den #Gauland jagen will — Holger 🪣 🇺🇦 (@cyberdoc60) September 25, 2017

Inhaltliche Auseinandersetzung gefordert

Einige User wiesen aber auch darauf hin, dass gerade diese Ausgrenzung der Partei die AfD stark macht. In einer Demokratie müsse man sich nun auf jeden Fall inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen.

Die #87Prozent-Kampagne erscheint sympathisch. Nur: Genau das macht die AfD stark. Unser Entsetzen ist ihr Futter. Inhalte-Diskurs nötig. — Marc Etzold (@MEtzold) September 25, 2017