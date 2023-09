Im Interview mit der Berliner Zeitschrift „Siegessäule“ hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz durchblicken lassen, dass es in dieser Legislaturperiode keine Abstimmung über die Ehe für alle im Bundestag geben werde.

Als Grund dafür nennt er die CDU/CSU Fraktion im Bundestag, die die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnen. Und in einer Kolation könne man eben nicht Politik gegen den Koalitionspartner machen. Bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag 2013 habe die SPD bereits versucht die Union aus der homophoben Ecke zu holen, was aber bekanntlich nicht gelungen ist.

Wie queer.de berichtet, die Teile des Interviews mit Schulz zitieren, möchte der SPD-Vorsitzende dies aber nicht als Absage an die Gleichgeschlechtliche Ehe verstehen. Im Gegenteil: Er verweißt auf die Bundestagswahl, bei der die Karten neu gemischt würden und je stärker die SPD aus den Wahlen hervorgehe, desto größer sei die Chance, die Ehe für alle endlich einzuführen.

Kanzlerkandidat Schulz redet am 27. Mai im Berliner Willy-Brandt-Haus zum SPD-Wahlprogramm „Zeit für mehr Gerechtigkeit“. Getty Images

Schulz versprach auch, im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl im September, das Grundgesetz hinsichtlich der Gleichheitsrechte zu erweitern. Die SPD wolle die Ehe für alle also auch in der Verfassung verankern. Diese Forderung ist auch ein Eckpunkt des Regierungsprogramms der Partei, die die SPD-Spitze zu Wochenanfang auf den Weg gebracht hat.

Die Konzepte für Steuern und Rente fehlen darin allerdings noch. Schulz kritisierte die Ankündigung von CSU-Chef Horst Seehofer, der den Wählern „wuchtige“ Steuersenkungen in Aussicht gestellt hat. „Ich weiß nicht, was bei dem wuchtig ist. Nein, ich bin für wuchtige Investitionen“, sagte er. Bei den Kommunen gebe es einen Investitionsstau von 140 Milliarden Euro.

Ein anderes Arbeitsfeld, das Martin Schulz im Falle eines Wahlsieges angehen möchte, ist die schlechtere Bezahlung von Frauen. „Eine SPD-geführte Bundesregierung wird in den ersten 100 Tagen alle notwendigen Initiativen ergreifen (...), um sicherzustellen, dass diese Schande, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, aufgelöst wird“, sagte Schulz am Samstag bei einer Wahlkampf-Konferenz vor rund 500 SPD-Funktionären in Berlin.

In kaum einem EU-Land ist die Lohnlücke so groß wie in Deutschland. Frauen verdienen durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer - auch weil sie wegen der Kinderbetreuung länger in Teilzeit sind.

Schulz ging bei der Veranstaltung direkt auf die Kritik ein, er sei vor den verlorenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen öffentlich auf Tauchstation gewesen - während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei diversen Gipfeltreffen Weltpolitik gemacht habe.

Die Bundestagswahl am 24. September werde eine Richtungsentscheidung, so Schulz. dpa

Er tingele über die Dörfer, um aufzunehmen, was in diesem Land los sei. „Die Bundestagswahl wird weder in Washington noch in Moskau entschieden, aber auf diesen Dörfern, wo ich tingele“, sagte Schulz. Ebenso wies er Vorwürfe aus sozialen Medien zurück, wo er wahlweise als „Schulden-Schulz“, „Schizo-Schulz“ oder „Lügen-Schulz“ bezeichnet werde: „Macht, was Ihr wollt, mich werdet Ihr nicht ändern, ich bin so wie ich bin.“

In seiner 70-minütigen Rede machte Schulz deutlich, dass die soziale Gerechtigkeit sein zentrales Wahlkampfmotiv bleibt. Die Lohnungleichheit sei für ihn ein Beispiel, dass es trotz Wohlstands und Wachstums nicht gerecht zugehe.

Für Frauen sei es eine der schlimmsten Demütigungen, dass sie für gleiche Arbeit oft viel weniger Geld bekämen als männliche Kollegen. Die Bundestagswahl am 24. September werde deshalb eine Richtungsentscheidung: „Ich möchte, dass es in diesem superreichen Land gerechter zugeht.“

Widerspruch kommt von Peer Steinbrück. Der 2013 gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat warnte Schulz, allein auf Gerechtigkeit zu setzen. „Die SPD wird auf diesen Code nicht verzichten können“, sagte der frühere Bundesfinanzminister der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Ich gebe aber allen recht, die sagen: Die Konzentration auf die Gerechtigkeit reicht nicht, es muss etwas dazu kommen, das Fortschritt, Zukunftsoptionen verdeutlicht.“ Zugleich riet Steinbrück der SPD nach der Wahl von einem Bündnis mit Linken und Grünen ab. (dpa/jas)