Gibt es einen Plakat-Wettstreit unter den Parteien? Wer hat bei den Landtags – und Bundestagswahlen die besseren, auffälligeren Designs? Vermutlich. Anders kann man sich die Plakat-Entgleisungen zur anstehenden Wahl nicht erklären.

An den Laternenmasten in Deutschland hängen Einhörner, schlechte Wortwitze und Sex-Anspielungen. Unter dem Hashtag „Wahlplakate from Hell“ sammelt Politikberater und Blogger Martin Fuchs die schrägsten Wahlplakate – und auch andere Twitter-User werden kurz vor der Wahl fündig. (red)