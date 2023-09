Berlin -Auch im Wahlkampf gilt das Gesetz. Das Gesetz der Umfrage. So lehnen laut neuen Erhebungen 58 Prozent der Deutschen den Familiennachzug von Flüchtlingen ab – und, noch wichtiger für die derzeit Handelnden, 96 Prozent der AfD-Wähler.

Zwar haben anerkannte Flüchtlinge das verbriefte Recht, ihre Familie nachzuholen – unter umfassenden Bedingungen von Spracherwerb bis zum Nachweis, sich versorgen zu können. Zwar ist erwiesen, dass sich Zugewanderte schneller integrieren, wenn sie sich mit ihrer Familie ein neues Leben aufbauen können. Zwar bleibt syrischen Frauen und Kindern so nur die letzte Chance der lebensgefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Und all das zeigt einmal mehr, dass Europa endlich legale Zugangswege und vor allem eine intern gerechte Verteilung der Asylsuchenden braucht.

Weil aber die Parteien im Wahlkampf vor nichts so große Angst haben wie vor dem Flüchtlingsthema, weil CDU und CSU fürchten, ihre Anhänger an die AfD zu verlieren, ist alles längst geregelt: Nur politisch Verfolgte dürfen ihre Familie nachholen, reine Kriegsflüchtlinge aber nicht – und Syrer fallen natürlich in die letzte Kategorie.

Das ist so hilf- und mutlos wie beschämend, folgt aber dem Gesetz. Dem Gesetz des Wahlkampfs.