Blau ist in diesem Wahlkampf die Farbe der AfD. Das ist höchst bedauerlich. Denn Blau ist doch eigentlich die Farbe Europas. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stand bei seinen Wahlveranstaltungen oft in einem Meer blauer Europafahnen. Aber anders als Macron mit seinem begeisternden Bekenntnis zur europäischen Gemeinschaft haben die deutschen Parteien im Wahlkampf eine große Chance vertan. Anstatt die gerade in der jüngeren Generation neu aufgekeimte Euphorie für die europäische Idee aufzugreifen, haben sie es bei den hölzernen Bekenntnissen zur EU belassen, die niemanden ansprechen.

Stattdessen bedienen sie die Gereiztheit vieler Menschen „über den rasenden Stillstand von Regierungen, die trotz des erkennbar gestiegenen Drucks der Probleme ohne Gestaltungsperspektive weiterwursteln“, wie es Jürgen Habermas formuliert hat. Die führenden Politiker, unter ihnen merkwürdigerweise der erprobte Kämpfer für die europäische Sache Martin Schulz, ducken sich weg vor einer behaupteten Aversion vieler Menschen vor Europa. Dabei sind sich alle einig, dass die Europäer angesichts der großen Probleme dieser Zeit – vom Klimaschutz über den Terrorismus bis zur Migration und digitalen Weltherrschaft US-amerikanischer Monopole – ihre Interessen nur gemeinsam vertreten können.

Keiner zeigt eine überzeugende europäische Agenda

Emmanuel Macron hat das verstanden und in seinem Wahlkampf vorbildlich umgesetzt. Er hat sich von der Feigheit vieler Politiker verabschiedet, die meinen, sie könnten ihrer Öffentlichkeit gefallen, wenn sie sagen: Europa ist so unpopulär geworden, sprechen wir nicht mehr darüber. Er hat vorgeführt, wie man in der nationalen Debatte eine europäische Agenda überzeugend vertreten kann.

Die größte Enttäuschung war in diese Frage leider erneut Martin Schulz, der Herausforderer der Meisterin des Ungefähren, Angela Merkel. Sie hat wie kein Kanzler vor ihr von den Vorzügen der EU profitiert, die der boomenden deutschen Exportwirtschaft so glänzende Absatzbedingungen bietet. Ihre Partei hat die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank kritisiert wie keine andere, während ihre Regierung daraus Nutzen zog wie keine andere. Aber hat die Kanzlerin das ihren Bürgern je erklärt? Ist sie der Legende entgegengetreten, Deutschland sei der größte Lastenesel der EU, während seine Bürger doch die größten Nutznießer sind? Sicher, es gibt keine europafeindlichen Äußerungen von ihr. Und Begeisterung zu zeigen ist nicht ihre Sache. Aber sie tut auch nichts, gar nichts, die europäische Erzählung ein wenig verständlicher und interessanter zu gestalten.

All das hätte Martin Schulz, einer der stärksten Europapolitiker, die Deutschland je hatte, thematisieren können. Wie wäre es denn gewesen, wenn er einen Europaplan vorgelegt hätte, für mehr Investitionen, für mehr soziale Gerechtigkeit und weniger Austerität, für mehr demokratische Teilhabe, für die Stärkung des Europäischen Parlaments? Mit seiner Autorität als erfolgreicher Präsident des Europäischen Parlaments und möglicher neuer Kanzler hätte er etwas in der europäischen Öffentlichkeit in Bewegung setzen können.

Hätte, hätte ... Heute in einer Woche werden wir wissen, wie nah oder fern die Umfragen dieses Mal dem Ergebnis gekommen sind. Aber egal wie, die europäische Herausforderung bleibt. Die Pflicht, den Menschen besser zu erklären, wo zum Beispiel genau die Vorteile des Euro liegen und was es bedeuten würde, ihn wieder abzuschaffen. Oder dass mehr Solidarität in der EU nicht bedeutet, Deutschland müsse mehr zahlen und werde weniger dafür bekommen. Das sind wichtige Aufgaben, die ein Oppositionsführer Martin Schulz dann von jeder Koalitionsrücksicht unbelastet angehen kann. Auf dass das europäische Blau auch in Deutschland wieder stärker strahlt.