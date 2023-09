Berlin -Lange hatte in Deutschland der Schuldenabbau Vorrang vor allen Wünschen nach mehr Geld in den Kassen der Unternehmen und der Bürger. Die Forderung nach Steuersenkungen verstummte angesichts von Rekorddefiziten nach der Finanzkrise. Doch nun wollen vor allem Union und FDP den Bürgern mehr Netto vom Brutto belassen. Es sei „möglich und notwendig, die Steuern in der nächsten Legislaturperiode wieder zu senken“, betont Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Die letzte große Steuerreform stammt noch aus Zeiten von Rot-Grün. Ist es da nicht überfällig, die Leistungsträger zu entlasten? Wäre es nicht gerecht, etwas für die starken Schultern zu tun, die so viel Lasten tragen?

Auf den ersten Blick greift der deutsche Staat in der Tat bei den Wohlhabenden und Reichen kräftig zu. Das obere Zehntel mit den höchsten Verdiensten trägt fast 60 Prozent des Aufkommens aus der Einkommensteuer. Die untere Hälfte steuert nur fünf Prozent bei.

Versteckte Steuern

Allerdings stammt mittlerweile weniger als die Hälfte des Steueraufkommens aus der Einkommensteuer. Eine immer größere Rolle spielen die weniger merklichen, kaum sichtbaren Steuern. Mehrwert-, Mineralöl- oder Tabaksteuer zahlt der Normalbürger bei jedem Einkauf, ohne es unmittelbar zu spüren. Bei diesen indirekten Steuern führen der Chefarzt und die Krankenschwester, die Verkäuferin und der Supermarktleiter, der Aushilfsarbeiter und die Ingenieurin denselben Tarif ab. Folge: Bei den oberen zehn Prozent gehen an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle nur sieben Prozent des Einkommens für diese indirekten Steuern darauf. Bei den unteren zehn Prozent sind es 23 Prozent.

Es geht aber noch weiter. Der deutsche Sozialstaat stützt sich im internationalen Vergleich ungewöhnlich stark auf Sozialabgaben. Die beeinflussen die Verteilung ähnlich wie indirekte Steuern. Denn alle führen denselben Tarif ab – allerdings nur bis Beitragsbemessungsgrenze.

Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen werden härter getroffen

Deswegen schlagen Sozialabgaben bei den Topverdienern sogar weniger zu Buche als bei mittleren Einkommen. Insgesamt wirken sie wie die indirekten Steuern regressiv. Wenn man alle Steuern und Abgaben zusammenfasst, ist die Belastung laut Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung über alle Einkommensgruppen hinweg „erstaunlich gleichmäßig“. Die Einkommensteuer beansprucht Topverdiener stärker. Die stellen sich dafür bei den indirekten Steuern und den Sozialabgaben besser.

Finanzminister Schäuble ist genervt

Die OECD, ein Verbund von überwiegend wohlhabenden Nationen, kam daher 2013 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass in der Bundesrepublik die Belastung relativ zum Einkommen bei hohen Gehältern wieder abnehme. „Im Großen und Ganzen sind die Systeme aller OECD-Länder progressiv – mit Ausnahme jener in Deutschland, Österreich und Spanien“, so die OECD.

Dazu tragen einige Besonderheiten bei. So verzichtet die Bundesrepublik seit Mitte der 1990er Jahre auf eine Vermögensteuer. Die Erbschaftsteuer bringt weniger ein, als die steigenden Vermögenswerte vermuten lassen könnten. Bei hohen Kapitaleinkommen verlangt der Fiskus weniger als bei hohen Gehältern, für die Arbeitnehmer den Spitzentarif der Einkommensteuer zahlen. Durch die Abgeltungsteuer ist bei Bezügen aus Finanzanlagen Schluss bei 25 Prozent (plus Solidaritätszuschlag). Dies stört selbst Finanzminister Schäuble, der diese Ungleichbehandlung von verschiedenen Einkunftsarten kritisierte. In jedem Fall spricht alles dafür, dass die Steuerpolitik in der nächsten Legislaturperiode aus der Versenkung auftauchen wird.

Das sagen die Parteien

CDU/CSU

Steuerentlastungen von 15 Milliarden Euro verspricht die Union. Davon sollen Unternehmen und Arbeitnehmer profitieren. So wollen CDU und CSU den Mittelstandsbauch bei der Einkommensteuer abflachen, durch den Geringverdiener bei steigenden Verdiensten schnell hohe Tarife abführen müssen. Auch soll der Spitzensteuersatz erst bei höheren Einkommen greifen. Nein sagt die Union zu jeder Steuererhöhung.

Vom Soli will die Union die Bürger befreien. Allerdings strebt sie die Abschaffung nur schrittweise an – nach und nach von 2020 an. Der konkrete Abbau soll von der wirtschaftlichen Lage und der Haushaltssituation abhängen.

Familien sollen von einem Wahlsieg der Union besonders profitieren. Vorgesehen ist, den Kinderfreibetrag auf das Niveau der Erwachsenen anzuheben. Entsprechend soll das Kindergeld steigen. Allerdings steht auch dies unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltslage dies hergeben muss. Zudem wollen CDU und CSU Familien beim Kauf der ersten Immobilie einen Freibetrag auf die Grunderwerbssteuer gewähren.

SPD

Die SPD stellt Arbeitnehmern mit kleinen und mittleren Einkommen Steuerentlastungen von mindestens 15 Milliarden Euro in Aussicht. Allerdings setzt sie auf eine Gegenfinanzierung durch eine stärkere Beanspruchung von hohen Einkommen. Der Spitzensteuersatz soll erst bei höheren Gehältern greifen. Im Gegenzug will die SPD die Reichensteuer, den Aufschlag von drei Prozentpunkten, anheben, so dass Spitzenverdiener insgesamt 48 Prozent statt 45 Prozent zahlen müssten. Abschaffen möchten die Sozialdemokraten die Abgeltungsteuer.

Mit der Erbschaftsteuer will die Partei von Vermögenden mehr hereinholen. Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer plant sie nicht.

Den Soli will die SPD für untere und mittlere Einkommen sofort, für alle anderen nach und nach abschaffen. Entlastungen sind für Geringverdiener bei den Sozialabgaben vorgesehen. Von den Krankenkassenbeiträgen sollen Arbeitgeber wieder die Hälfte tragen.

Familien sollen vom bundesweiten Aus für Krippen- und Kindergartengebühren profitieren.

Linkspartei

Eine stärke Umverteilung von Reich zu Arm soll für mehr Gerechtigkeit sorgen. Dafür will die Linkspartei alle Arbeitnehmer mit weniger als 7100 Euro brutto im Monat sogar entlasten. Zum Programm gehört eine deutliche Anhebung des steuerfreien Grundfreibetrags auf 12 600 Euro im Jahr. Davon profitieren vor allem Geringverdiener.

Im Gegenzug möchte die Linkspartei für Einkommen ab 70 000 Euro den Spitzensteuersatz von 42 Prozent auf 53 Prozent anheben. Für sehr hohe Verdienste soll die Reichensteuer sogar 60 Prozent (ab 260 533 Euro) und 75 Prozent (ab einer Millionen Euro) betragen.

Die Wiederreinführung der Vermögensteuer gehört ebenso zu den Kernforderungen wie die Stärkung der Erbschaftsteuer. Privates Vermögen ab einer Millionen Euro soll mit fünf Prozent besteuert werden. Einen Aufschlag sieht die Linkspartei auch für die Körperschaftsteuer vor, die Gewinne von Unternehmen belastet. Das Ehegattensplitting möchten die Linken abschaffen.

Grüne

Die Grünen wollen Geringverdiener entlasten. Dafür setzen sie bei den Sozialabgaben sowie beim Grundfreibetrag. Diesen wollen die Grünen erhöhen, wovon vor allem Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen profitieren. Zur Gegenfinanzierung kündigt die Partei eine Anhebung des Spitzensteuersatzes oberhalb von 100 000 Euro zu versteuerndem Einkommen an.

Zur Gegenfinanzierung soll die Abgeltungsteuer von 25 Prozent entfallen. Kapitalerträge würden dann wie alle anderen Einkunftsarten mit dem individuellen Tarif der Einkommensteuer belangt. Zudem sprechen sich die Grünen dafür aus, die Vermögensteuer wieder einzuführen. An die Erbschaftsteuer wollen sie nur heran, wenn das Bundesverfassungsgericht die jetzige Regelung noch einmal beanstanden sollte.

Um sehr hohe Zahlungen an Managern zu erschweren, wollen die Grünen die steuerliche Absetzbarkeit von Abfindungen bei einer Millionen Euro pro Kopf deckeln. Bei Gehältern soll das Finanzamt nur maximal 500 000 Euro pro Kopf und Jahr anerkennen.

FDP

Mit 30 Milliarden Euro verspricht die FPD die umfangreichsten Entlastungen. In dieser Größenordnung sollen die Steuerzahler von den prognostizierten Mehreinnahmen des Staates in der nächsten Legislaturperiode profitieren. Den Solidaritätszuschlag wollen die Liberalen schon bis Ende 2019 abschaffen.

Den Tarif der Einkommensteuer möchte die Partei nach rechts verschieben, was weniger Steuern bei gleichem Einkommen bedeutet.

Schluss sein soll mit heimlichen Steuererhöhungen durch die kalte Progression, bei der die Steuerlast zunimmt, auch wenn eine Lohnerhöhung nur die Inflation ausgleicht. Dafür fordert die FDP die regelmäßige Anpassung der Freibeträge und des Tarifs an die Preissteigerung.

Um den Immobilienerwerb zu erwerben, setzt die FDP auf einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von bis zu 500 000 Euro. Aufstocken möchte die Partei die Pauschbeträge für Arbeitnehmer und die Absetzbarkeit der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen (wie Pflege und Betreuung).

AfD

Die AfD will die Mehrwertsteuer um sieben Prozentpunkte senken. Davon würden Bezieher kleiner Einkommen profitieren. Andererseits kämen auf den Staat Einnahmeausfälle von fast 80 Milliarden Euro zu. Zudem will die AfD eine Obergrenze für die Belastung durch Steuern und Abgaben von 40 Prozent des Einkommens festschreiben. Zugleich spricht sie sich klar gegen neue Schulden aus und will die Regierung sogar zur Tilgung verpflichten. Wie das zu finanzieren wäre, lässt die AfD offen.

Für Topverdiener hält sie mehrere Angebote bereit. So will sie die Erbschaftsteuer abschaffen. Sie will das Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting ergänzen, das vor allem Paare mit vielen Kindern und hohen Einkommen begünstigt. Für kleine Leute und die Mittelschicht will die AfD den Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer deutlich anheben. Eine Indexierung von Tarifen, Freibeträgen und Pauschalen entsprechend der Inflation soll heimliche Steuererhöhungen verhindern.