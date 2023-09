Schon seit Wochen heißt es, die Sache sei eigentlich gelaufen. Die Sache, sprich die Bundestagswahl am 24. September, ist insofern tatsächlich gelaufen, als Angela Merkel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kanzlerin bleiben wird. Offen ist, ob für vier Jahre oder kürzer, um rechtzeitig vor den nächsten Wahlen an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben. Offen ist überdies, mit wem Merkel koalieren wird – weiter mit den Sozialdemokraten oder aber in einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün scheint im Lichte der letzten Umfragen wenig wahrscheinlich. Am Sonntag steht allerdings erheblich mehr zur Wahl als die nächste Regierung. Zur Wahl steht die Zukunft der deutschen parlamentarischen Demokratie, wie wir sie bisher kannten.



Das hat natürlich mit der AfD zu tun. Zwar gehört es zur Demokratie, dass Parteien in den Bundestag einziehen können, die alle anderen Parteien für unwählbar halten. Die selbst ernannte Alternative für Deutschland ist, so wie sie sich seit Monaten präsentiert, aber wirklich unwählbar. Sie tritt zentrale Artikel des Grundgesetzes mit Füßen, allen voran Artikel eins, demnach die Würde des Menschen unantastbar ist. Diese Würde kommt nämlich auch Migranten zu. Die AfD tritt indes nicht allein einzelne Artikel mit Füßen, sondern den Geist der Verfassung, die eine Antwort auf den Nationalsozialismus war. Hier kandidiert keine Protestpartei, sondern eine Partei, die am Rande des Verbots entlang schlittert. Aus diesem Grund kann es für Leute, die bei der AfD ihr Kreuzchen machen, auch keine mildernden Umstände geben. Jeder Staatsbürger in der Wahlkabine trägt nicht weniger Verantwortung für das Ganze wie die Politiker, denen er seine Stimme gibt – selbst wenn er persönlich die Demokratie mit einem Warenhaus verwechselt.



Die AfD wird den deutschen Parlamentarismus verändern

Ja, die Gaulands und Weidels samt ihrer Hintersassen werden den deutschen Parlamentarismus verändern. Die unausweichliche Veränderung wird aller Voraussicht nach dadurch verstärkt, dass neben der AfD eine weitere Partei in den Bundestag einziehen wird: die FDP. So wird aus dem Vier-Fraktionen- ein Sechs-Fraktionen-Parlament mit deutlich mehr Abgeordneten als derzeit.



Das wird den Bundestag unübersichtlicher machen. Und es wird für jede einzelne Fraktion den Zwang zur Profilierung erhöhen. Dieser Zwang wiederum dürfte die Bildung einer dringend notwendigen Anti-AfD-Front erschweren. Die Front dürfte wohl schon allein deshalb nicht zustande kommen, weil sich CDU und CSU einer Kooperation mit der Linkspartei widersetzen dürften. AfD und Linke, wird es heißen, das ist doch im Grunde ein- und dasselbe.



Parteipolitische Eigeninteressen werden staatspolitische Interessen an den Rand drängen. Ein warnendes Beispiel liefert der Landtag von Sachsen-Anhalt, in dem CDU und AfD zuletzt gemeinsam eine Kommission einrichteten, die den Linksextremismus untersuchen soll. Ein weiteres warnendes Beispiel liefert seit Jahren Österreich, wo die Grenzen zwischen der rechten FPÖ einerseits sowie der bürgerlichen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ andererseits immer mehr verschwimmen. Die FPÖ prägt bei unseren südlichen Nachbarn noch viel stärker die Agenda, als es die AfD in den letzten zwei Jahren bei uns vermocht hat.

Schwierige Regierungsbildung zeichnet sich ab

Bereits jetzt zeichnet sich schließlich eine äußerst schwierige Regierungsbildung ab. Alle Beteiligten rechnen damit, dass sich zwischen dem 24. September und dem 15. Oktober im Berliner Regierungsviertel jenseits belangloser Sondierungsgespräche erstmal nicht viel rühren wird. Denn am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Jede Festlegung auf eine Regierung in Berlin gilt als Risiko für die Wahlchancen in Hannover. Sollten im Bund nur die Große Koalition oder Jamaika möglich sein, dürfte ab dem 16. Oktober ein zähes Ringen einsetzen, da es in jeder der beteiligten Parteien Befürworter und Gegner des einen wie des anderen Bündnisses geben wird. Da werden Inhalte ebenso eine Rolle spielen wie langfristige strategische und persönliche Interessen. Das Knäuel wird nicht leicht zu entwirren sein. Und eine Fortsetzung der Großen Koalition birgt für die Demokratie ähnlich große Gefahren wie eine Vier-Parteien Koalition, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben hat. Die Kompromiss-Bildung wäre ungeheuer kompliziert. Reibungsverluste über die gesamte Legislaturperiode wären zwangsläufig. Ob die nächste Regierung die richtige Politik macht, wäre mindestens genauso relevant wie ihre – neudeutsch gesprochen – Performance.

Der Gedanke, es werde ähnlich weiter gehen wie bisher, bloß eben mit der AfD, ist ganz und gar irrig. Mit ihrem Einzug in den Bundestag ist der Kampf um die Demokratie nicht beendet. Er beginnt dann erst. Der 24. September wird zum Bruch in der Nachkriegsgeschichte. Es sei denn, was inständig zu wünschen wäre, die Wähler überlegten es sich noch einmal anders.