Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. In den Wochen vor der Wahl nimmt die Suche nach den Politikern der Parteien auf Google zu. Welche Begriffe werden am häufigsten in Verbindung mit den Spitzenkandidat/innen der sieben meistgesuchten Parteien gesucht? Finden Sie es heraus.