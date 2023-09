Berlin -Das Burka-Verbot ist der Dauerbrenner dieses Spätsommers – wobei mit Burka alle Formen von Vollverschleierung gemeint sind, in erster Linie die Niqab. Auch am Montag wogten die Meinungen hin und her. Der ehemalige Verteidigungsminister Rupert Scholz (CDU) hält ein Burka-Verbot für rechtens. „Das Beispiel Frankreich zeigt doch gerade, dass es geht. Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass sich Frauen nicht in der Öffentlichkeit vollverschleiert zeigen dürfen“, sagte er der „Bild“.