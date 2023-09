Münchberg -Ein Reisebus ist am Montag nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten. Die Ermittler gehen offiziell vom Tod von 18 Menschen im Alter von 66 bis 81 Jahren aus. Die vermissten 18 Businsassen „dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein“, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag mit.

30 Fahrgäste seien verletzt worden, mehrere von ihnen schwer, teilte die Polizei in Bayreuth mit. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Insgesamt seien 48 Menschen – 46 Reisende einer Gruppe aus Sachsen und zwei Fahrer – in dem Bus gewesen. „Der Verbleib der anderen 18 Insassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort“, hieß es in der Mitteilung.

#BuBraMüb Reisebus auf Sattelzug aufgefahren, gerät in Brand. Bus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzt. 31 Fahrgäste z. T. schwerverl. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Es sei unwahrscheinlich, dass sich noch jemand habe retten können und verletzt in der Umgebung liege, sagte ein Feuerwehrsprecher. Um die Unfallstelle herum gebe es Wildschutzzäune, über die vermutlich niemand geklettert sei.

Unfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken

Bei einem schweren Busunglück auf der A9 bei Münchberg sind am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. dpa

In dem Reisebus saßen nach dpa-Informationen Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden. dpa

„Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben“, sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag im Fernsehsender n-tv. dpa

Wie eine Polizeisprecherin sagte, schwebten von 30 verletzten Businsassen mindestens zwei in Lebensgefahr. Bislang werde von 18 Todesopfern ausgegangen. dpa

Ein laut Polizei mit insgesamt 48 Menschen besetzter Reisebus - 46 Fahrgäste und zwei Fahrer - war im Bereich Münchberg im Landkreis Hof auf der A9 im Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren und in Flammen aufgegangen. dpa

Rettungshubschrauber waren nach dem Unglück auf der A9 bei Münchberg (Bayern) im Einsatz. Der genaue Unfallhergang war noch unklar. So war etwa fraglich, ob der Sattelzug stand oder langsam fuhr. Der Bus brannte vollständig aus. dpa

Der Bus sei am Montagmorgen vollständig ausgebrannt. Dass es definitiv Tote gibt, konnte der Polizeisprecher nach eigenen Worten aber zunächst nicht bestätigen. Noch gebe es „ein Fünkchen Hoffnung“, sagte er.

#BuBraMüb Der Verbleib der anderen Insassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Auffahrunfall mit Sattelzug

Kurz nach 7 Uhr fuhr der Reisebus den Angaben nach auf Höhe von Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Kurz darauf stand er in Flammen. Auf welchem Weg der Reisebus genau war, stand zunächst nicht fest.



Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

Luftbilder von der Unfallstelle auf der A9

Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamts sollen die Leichen aus dem Bus bergen und identifizieren. dpa

Weitere 30 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mitteilten. dpa

Bei einem der schwersten Busunfälle seit Jahren in Deutschland sind am Montag auf der Autobahn 9 in Oberfranken in einem brennenden Bus 18 Menschen ums Leben gekommen. dpa

In dem Unglücksbus reiste nach Angaben der Ermittler eine Seniorengruppe aus Sachsen, es waren demnach zwei Busfahrer und 46 Männer und Frauen an Bord. dpa

Mehrere Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Zum Zustand der Verletzten machten die Ermittler zunächst keine Angaben. dpa

Warum der Bus so schnell ausbrannte und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, blieb zunächst unklar. dpa

Dobrindt und Herrmann fliegen zur Unfallstelle

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat zu Gebeten für die Opfer des Busunfalls in Oberfranken aufgerufen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) fliegen indes zur Unfallstelle. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte „mit großer Bestürzung“ auf den Unfall.

Wie Herrmanns Sprecher am Montag in München sagte, nehmen beide einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.

Für besorgte Angehörige ist eine zentrale Telefonnummer eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.

(mab mit afp/dpa)

