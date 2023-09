Dortmund -Wenn mehrere BVB-Spieler sterben, bricht der Aktienkurs von Borussia Dortmund ein. Und damit kann ein Spekulant viel Geld verdienen. Diese perverse Strategie soll der 28-jährige Tatverdächtige gefolgt sein, als er den Anschlag auf die BVB-Profis beging. Wie kann man aus fallenden Kursen Gewinn ziehen? Eine Erklärung der Finanzgeschäfte, die offenbar hinter dem Anschlag stehen.

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Polizei am Freitagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen.

Er soll am Tag des Anschlags gegen den BVB-Bus 15.000 Verkaufsoptionen in Bezug auf die Vereins-Aktie erworben haben.

Was weiß man über die Spekulationen des Tatverdächtigen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut Bundesanwaltschaft hat er 15.000 Verkaufsoptionen – so genannte Put-Optionen – mit Bezug auf die Aktie von Borussia Dortmund gekauft. Die finanziellen Mittel dafür habe er sich über einen Verbraucherkredit besorgt. Mit dem geliehenen Geld spekulierte er auf fallende Kurse der BVB-Aktie. Je stärker die Notierungen eingebrochen wären, umso größer wäre sein Profit ausgefallen. Allerdings stand er unter Zeitdruck. Seine Papiere hatten eine Laufzeit bis zum 17. Juni 2017. Bis dahin mussten die Kurse fallen – danach wären seine Optionsscheine wertlos gewesen.

Was ist das – eine Put-Option?

Der Inhaber eine Put-Option kann eine Aktie, eine Tonne Öl oder eine Unze Gold zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis verkaufen. Ein Beispiel: Ein Sack Kartoffeln, 100 Kilo schwer, kostet heute am Großmarkt rund 25 Euro. Der Landwirt erwirbt sich heute mit einer Put-Option die Möglichkeit, den Sack im Herbst für diese 25 Euro abgeben zu können. Fällt der Kartoffelpreis bis dahin beispielsweise auf 20 Euro, hat sich das Finanzgeschäft für ihn gelohnt. Auch ein reiner Spekulant, der nie einen Acker betreten hat, kann mit solchen Optionen Profite erzielen. Er besitzt zwar keine Kartoffeln, kauft sie aber einfach im Herbst am Großmarkt für 20 Euro ein. Sein Gegenüber aus dem Finanzgeschäft vom Frühjahr ist der Dumme. Er muss ihm den Sack für 25 Euro abnehmen.

Und wie wollte sich dies der mutmaßliche Täter von Dortmund zu Nutze machen?

Solche Optionsgeschäfte haben sich aus der Landwirtschaft entwickelt. Heute kann man mit ihnen auf alles Mögliche wetten – aufs Wetter, auf Währungen und natürlich auch auf Aktien. Im Fall Dortmund hätte die kriminelle Logik sogar aufgehen können. Der Wert der Aktie sank seit dem Anschlag tatsächlich um 5,5 Prozent: von 5,67 Euro zu Handelsbeginn am Tag des Anschlags am 11. April auf 5,36 Euro bis zum Handelsschluss am Donnerstag. Am Freitag notierte sie aber am Plus.

Das Risiko ist im Vergleich gering

Wie viel Geld lässt sich mit solchen Geschäften verdienen – und verlieren?

Sehr viel. Der Käufer einer Option geht ein begrenztes Risiko ein, hätte aber einen enormen Gewinn erzielen können. Er zahlt seinem Vertragspartner eine Prämie, damit der ihm das Risiko durch fallende Kurse abnimmt. Wären die Kurse der BVB-Papiere tatsächlich eingebrochen durch die Verletzung oder den Tod von Spielern, wäre der Profit in die Höhe geschossen. Der kriminelle Spekulant hätte sich dann die Papiere für vier, drei oder zwei Euro besorgen und sie für wesentlich mehr abgeben können. Ihm drohte maximal der Verlust der Prämie. Der Gegenüber in dem Spekulationsgeschäft trägt ein deutlich größeres Risiko. Er geht davon aus, dass die Kurse nicht sinken. Kommt es anders und verfallen die Kurse, schießen seine Verluste in die Höhe.

Warum geht jemand ein solches Risiko ein?

Der Käufer, also der mutmaßliche Täter, muss für die Put-Option eine vergleichsweise hohe Prämie als Absicherung entrichten. Die verspricht dem anderen eine satte Rendite, wenn der Kurs nicht absackt. Ein bisschen ist das wie beim Roulette. Wer auf eine Zahl wie die 18 setzt, sackt ordentlich ein, wenn die Kugel auf die 18 fällt. Meist aber verliert er seinen Einsatz an die Spielbank.

Sind solche Spekulationsgeschäfte verwerflich?

Das ist umstritten. Der Bauern gewinnt Planungssicherheit, wenn er im Frühjahr weiß, was er im Herbst für seine Produkte bekommt. Nach Ansicht der Finanzmarktprofis dienen auch die Geschäfte mit Aktien, Anleihen oder Rohstoffen dazu, Risiken zu verteilen. Kritiker bemängeln, dass sich die Finanzmarktgeschäfte von der realen Welt entkoppelt hätten und ein Eigenleben führten. Besonders unter Beschuss stehen die Spekulationen mit Nahrungsmitteln, da sie laut den Gegnern die Preise in die Höhe treiben und damit denn Hunger fördern. Viele Volkswirte bestreiten diesen Effekt aber. Klar ist im Fall BVB: Finanzmärkte sind je nach Einstellung mehr oder weniger böse. Der Anschlag aber lässt sich nicht bösen Finanzmärkten anlasten. Hinter ihm steht die schwere kriminelle Energie eines Verbrechers.