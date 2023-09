Hans-Joachim Watzke hat sich im Sport1-„Doppelpass“ zur Dominanz des Rekordmeisters geäußert. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund sagte mit Blick auf die deutliche 1:4-Niederlage seiner Mannschaft in der Münchner Allianz Arena: „Die Bayern waren überragend. Ich habe sie selten so stark gesehen. Das reicht nicht, das kriegen wir nicht hin." Ribéry (4.) und Lewandowski (10.) hatten die Münchner bereits nach wenigen Minuten mit 2:0 in Führung geschossen.

Auch im internationalen Vergleich sieht Watzke den FC Bayern als stärksten Titelanwärter: „Bayern ist in der Champions League ganz klarer Favorit. Sie haben es geschafft, auf ein Niveau zu kommen, dass noch eine halbe Stufe höher ist als das von Real Madrid und Barcelona.“ Die Münchner treffen am Mittwoch ohne den verletzten Mats Hummels auf Titelverteidiger Real Madrid. Borussia Dortmund empfängt am Dienstag den AS Monaco.

Dortmunds personeller Umbruch braucht Zeit

Angesprochen auf den aktuellen Tabellenplatz der Dortmunder reagierte Watzke gereizt: „Ich habe bei manchen das Gefühl, wir stehen kurz vor der Vereinsauflösung.“ Borussia Dortmund belegt hinter RB Leipzig und Hoffenheim den vierten Rang.

Der BVB-Boss führte das schlechte Abschneiden in der Bundesliga auf den personellen Umbruch zurück. Mit Pulisic, Mor, Démbélé, Passlack und Weigl befinden sich gleich fünf junge Talente im engeren Kader. Dennoch sei die Mannschaft nach wie vor in allen drei Wettbewerben vertreten.

Auch in die Vertragsverhandlungen mit Thomas Tuchel gab Watzke einen kurzen Einblick. So habe man sich mit dem 43-jährigen Trainer darauf verständigt, erst nach der Saison über eine Verlängerung des Kontrakts zu reden. (def)