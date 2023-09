Köln -Wie spanische Medien am Montag berichteten, bereut BVB-Neuzugang Marc Bartra seinen Wechsel vom FC Barcelona zum deutschen Vizemeister Borussia Dortmund bislang nicht. Laut dem spanischen Radiosender „RAC1“ hat der 25-Jährige seine ersten Monate in Deutschland genossen und blickt zufrieden auf seine bisherige Zeit im Ruhrpott zurück.

„Es ging alles sehr schnell. Es gibt viele neue Dinge für mich, eine neue Sprache und so weiter. Ich hatte bislang auch gar nicht groß Zeit zum Nachdenken, denn es stehen viele Spiele in der Meisterschaft und in den Pokalwettbewerben an“, sagte der Innenverteidiger. „Ich bereue nicht, den Verein (FC Barcelona, Anm. .d. R.) verlassen zu haben. Es war eine schwierige Veränderung für mich und die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Für mich ist es nach wie vor sehr spannend und ich will hier weiter wachsen.“

Der Nationalspieler Spaniens wechselte im Sommer für rund acht Millionen Euro aus der Primera Divison zum BVB nach Dortmund. Am ersten Spieltag der laufenden Saison feierte Bartra sein Bundesligadebüt gegen den 1. FSV Mainz 05. (jon)