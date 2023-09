Borussia Dortmund hat Medienberichte dementiert, wonach Ilkay Gündogan in diesem Sommer zum englischen Spitzenclub Manchester City wechselt. „Tatsächlich? Davon müssten wir doch wissen! Wir wissen davon aber nichts“, kommentierte der Fußball-Bundesligist am Freitag via Twitter.

Damit reagierte der Bundesliga-Zweite auf eine Meldung der katalanischen Zeitung „Sport“. Demnach soll der vertraglich bis 2017 an den BVB gebundene Nationalspieler seine Kontakte zum zuvor favorisierten FC Barcelona abgebrochen haben. Vielmehr wolle er nun Bayern-Coach Pep Guardiola zu den „Citizens“ folgen. Laut „Sport“ sollen sich Dortmund und Manchester City bereits auf einen Wechsel verständigt haben. (dpa)