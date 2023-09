Die Sexismus-Vorwürfe der Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends gegen ihre eigene Partei haben im Netz heftige Reaktionen ausgelöst. Im Online-Magazin "Edition F" hatte die frisch in die BVV Mitte gewählte Verordnete einen offenen Brief an die Berliner Union veröffentlicht, in welchem sie von arroganten Sprüchen, Verleumdungen und Gerüchten berichtet und einen Senator scharf angreift.

Schnell verbreitete sich der Brief im Internet. Die Meinungen der Netzgemeinde zu den Vorwürfen sind extrem und gehen weit auseinander. Viele Nutzer unterstützen Behrends‘ offenen Brief, bezeichnen ihn als „mutig“ und bedankten sich.

"Frauen sind für mich Abfall"

Doch auch eine Menge Hasskommentare, hämische und sexistische Bemerkungen kursieren nun in den sozialen Netzwerken. Unter dem Hashtag #sexismusinparteien twitterte am Freitag beispielsweise ein Nutzer „Ist wieder eine ambitionierte Karrierefrau über ihren Intellekt gestolpert und muss sich hier auf Twitter ausweinen?“ und „Zu was sind Frauen heutzutage eigentlich noch gut? Kochen kann ich erfahrungsgemäß besser“.

Ein anderer schrieb sogar: „Frauen sind für mich Abfall“.

Die Vorwürfe gegen die CDU machen sich auch die AfD und ihre Anhänger zunutze. So lautete ein Tweet beispielsweise „Wenn du schlau bist geh in die AfD. Die brauchen keine Frauenquote. Bist du dumm, bleib bei der CDU und beiss auf Stein“. Und die AfD twittert selbst:

Auf der Facebook-Seite der Berliner Zeitung kommentierte ein Nutzer provokant: "Sowas holt man sich doch gerne in die Partei... und sich dann wundern wenn andere Frauen es schwer haben in der Politik. Wer Parteiinterna an die Öffentlichkeit zerrt nur um damit die empörte Emanze zu spielen hat dort nichts verloren."

Und weiter: "Was ist das bitte für eine politische Verantwortung alles direkt an der Oberfläche auszutragen anstatt mal erstmal intern die Probleme versuchen zu beseitigen. So eine Frau würde ich in meiner Firma oder wo auch immer niemals einstellen."

Parteikollegin Cegla lobt Behrends' offenen Brief

Neben Hasskommentaren und überschwänglichen Dankesbezeugungen sind jedoch auch differenzierte Kommentare im Netz zu finden. „'Die Partei' oder die 'CDU' ist sicher der falsche Ansprechpartner. Sie besteht nämlich aus Menschen, die alle sehr verschieden sind. Ich kann Deine Kritik nachvollziehen, und ich erkenne manche, von denen Du schreibst, wieder. Diese Leute (z.B. der Senator - habe am Rande ähnliche Sprüche von ihm gehört) sind nicht identisch mit der Partei. Es gibt nämlich auch normale - auch: großartige - Mitglieder, Frauen wie Männer (die Du leider nicht erwähnst)“, schreibt beispielsweise ein Nutzer unter dem Facebook-Post auf Behrends‘ Seite.

Ein anderer Nutzer schrieb: „Guter und mutiger Beitrag. Aber sieh dich vor. Am Ende wird er dir als Kalkül ausgelegt, um auf dich aufmerksam zu machen.“

