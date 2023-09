Franz Beckenbauer ist am Samstag offenbar am offenen Herzen operiert worden. Laut Informationen der „Bild“ wusste nur seine Familie und enge Vertraute von dem Eingriff, der bereits seit Wochen festgestanden haben soll. Um einen akuten Notfall hat es sich demnach nicht gehandelt.

In der mehrstündigen Operation soll Beckenbauer ein Bypass gelegt worden sein. Seinen 71. Geburtstag am 11. September wird der frühere WM-OK-Chef und Weltmeister-Teamchef demnach in der Klinik in Süddeutschland verbringen. Bypass-Operationen überbrücken verengte oder komplett verschlossene Herzkranzgefäße, um die Blutversorgung des Herzmuskels wiederherzustellen.

Ermittlungen gegen Beckenbauer

Am Donnerstag hatten Ermittler der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) das Haus von Franz Beckenbauer in Salzburg zwei Stunden lang durchsucht. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Die BA hatte zuvor bereits bestätigt, dass insgesamt acht Razzien durchgeführt wurden.

Laut Bild waren auch Funktionäre des Fußball-Weltverbandes FIFA betroffen. „Franz Beckenbauer hat die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft unterstützt, seit er davon Kenntnis hatte, und an der heutigen Durchsuchung konstruktiv mitgewirkt. Er kooperiert auch weiterhin mit allen beteiligten Behörden“, ließ der damalige OK-Chef über seine Anwälte ausrichten.

Die BA hatte am Donnerstag bestätigt, dass bereits am 6. November 2015 ein Strafverfahren gegen die WM-Organisationsbosse um Beckenbauer (70) eingeleitet wurde. Es geht um den „Verdacht des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäscherei sowie der Veruntreuung“. Neben Beckenbauer werden die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger (71) und Wolfgang Niersbach (65) sowie der ehemalige Generalsekretär Horst R. Schmidt (74) beschuldigt. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. (mit sid)

