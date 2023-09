New York -Für die neueste Ausgabe der beliebten Rubrik „Carpool Karaoke“ der Late-Night Show “The Late Late Show with James Corden” hat der britische Gastgeber James Corden dieses Mal die 58-jährige Pop-Ikone Madonna eingeladen.

In der sehr beliebten Rubrik waren unter anderem schon Stars wie Jennifer Lopez, Justin Bieber, Adele, Stevie Wonder oder Michelle Obama singend und plaudernd zu beobachten.

„Carpool Karaoke“ ist auch daher so beliebt, da die Stars scheinbar spontan und privat im Auto durch US-Metropolen fahren und sich ganz der Musik und dem Singen mit dem britischen Gastgeber der Sendung hingeben. Man hat also das Gefühl, die Stars in scheinbar privaten Momenten zu beobachten. So tanzen und singen sich die beiden durch Madonna‘s Hits „Vogue“, „Bitch I´m Madonna“, „Papa Don´t Preach“, „Ray of light“ und „Don´t cry for me Argentina“.

Madonna erzählt Privates

Dabei erzählt Madonna, dass ihre Musik zwar rebellisch ist, sie selbst aber längst einen eher ruhigen Lebensstil bevorzugt. Madonna geht nach eigener Aussage nicht mehr aus, raucht nicht mehr und trinkt auch keinen Alkohol mehr. Dabei betont sie, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Popstar Madonna und der privaten Louise Ciccone gibt. Außerdem, gesteht sie, habe sie eine gewisse Faszination für Nonnen.

Madonna und der King of Pop

Zwischen beachtlichen Tanzeinlagen erzählt die 58-jährige Sängerin von ihr Verhältnis zu Michael Jackson. Auf die Frage, ob sie Jackson geküsst habe, antwortet sie „of course“. Natürlich hätten sich die beiden geküsst, auch wenn sie den ersten Schritt habe machen müssen, so Madonna.

„Das erzähl ich dir, weil wir ja jetzt Freunde sind“, macht Madonna deutlich. Genau diese vermeintlich privaten Gespräche, gepaart mit ausgelassenen Gesangseinlagen, machen die Rubrik „Carpool Karaoke“ mit James Corden so beliebt.