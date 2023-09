Berlin -CSU-Chef Horst Seehofer hat zu einer besonnenen Reaktion Deutschlands und der EU auf den Brexit aufgerufen. Die Europäische Union müsse näher an die Menschen heranrücken, verlangte er am Samstag zum Abschluss eines Strategietreffens von CDU und CSU in Potsdam. Auf dieser Grundlage könne es in der EU „sowas wie eine neue Epoche“ geben. „Wir brauchen in großen Fragen, (...) sogar mehr Europa, aber (...) in den vielen kleinen Alltagsfragen darf sich Europa nicht so verzetteln, wie oft in der Vergangenheit.“ Das habe zu mehr Bürokratie und damit bei den Menschen zu Unmut geführt.

Niemand solle sich anmaßen, bei dem ziemlich einmaligen Vorgang des EU-Austritts Großbritanniens alle „Folgen, Konsequenzen, Auswirkungen als Hellseher schon vorhersagen zu können“. Welche praktischen Wechselwirkungen es auf die engen Handelsbeziehungen gebe, könne heute niemand sagen. Deshalb könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es aus wirtschaftlichen Entwicklungen heraus beim Tempo des Brexit im Laufe der Zeit neue Überlegungen geben könne. Es könnten sich Gesichtspunkte ergeben, die heute noch niemand auf der Agenda habe, etwa Verlagerungen bei Investitionen. Konkreter wurde Seehofer nicht.

Merkel und Seehofer betonen nach Flüchtlingsstreit Einigkeit

Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl will sich Seehofer unterdessen nicht darauf festlegen, dass Angela Merkel ein viertes Mal als Kanzlerkandidatin der Union antreten soll. Auf die Frage, ob der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für ihn Merkels Kandidatur zur Stabilisierung Deutschlands und der EU zwingend notwendig mache, sagte Seehofer am Samstag in Potsdam: „Wir befinden uns über ein Jahr vor der Bundestagswahl.“ Deshalb könne er die Frage nicht beantworten. Mit Anleihen beim Fußball verglich er die Lage so: „Eine Europameisterschaft beginnt nicht mit dem Finale. Wir sind jetzt in der Gruppenphase und dann sehen wir weiter.“

Der CSU-Chef und die CDU-Vorsitzende wollen den Bundestagswahlkampf nach ihrem monatelangen Flüchtlingsstreit mit demonstrativer Einigkeit vorbereiten. Beide Parteien wollten bei den wichtigsten aktuellen Themen gemeinsam „daran arbeiten, dass wir Lösungen für die Menschen in Deutschland finden, die auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit garantieren“, sagte Merkel am Samstag nach einer Strategieklausur beider Parteien in Potsdam. Merkel und Seehofer sprachen von ernsthaften und konstruktiven Diskussionen. Beide hatten schon vorher vereinbart, ihr Zerwürfnis über die Flüchtlingspolitik bei dem Treffen auszuklammern. (dpa)