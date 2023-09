Berlin -Bei der Ankündigung der erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel war die Flüchtlingspolitik nur eine Randnotiz. Im Leitantrag für den Bundesparteitag, mit dem der Bundestagswahlkampf 2017 vorbereitet werden soll, versucht die CDU dagegen, den Streit über dieses Thema innerhalb der eigenen Partei und mit der CSU zu befrieden. Zentrale Passagen des Entwurfs mit dem Titel „Orientierung in schwierigen Zeiten“ wurden deswegen in der Klausurtagung am Sonntag und Montag verändert.



Flüchtlingspolitik: Ein Jahr haben CDU und CSU hart gestritten und im Antrag scheint zunächst die Grundlage für weiteren Ärger gelegt: Die CDU bezeichnet die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung als Erfolg, auch weil die Zahl der Flüchtlinge mittlerweile drastisch zurückgegangen sei. Interessant ist aber, dass Angela Merkels Partei neben dem EU-Türkei-Abkommen und der verbesserten Versorgung von Flüchtlingen in syrischen Nachbarstaaten nun auch die Schließung der Balkan-Route zum Erfolg ihrer Politik zählt – eigentlich hatte sich Merkel gegen diesen Schritt gestemmt. Das ist eine Brücke zur CSU, genauso wie der Hinweis, die Ereignisse des vergangenen Jahres dürften sich nicht wiederholen. Zudem werden „weitere Maßnahmen“ angekündigt, falls dies nötig werde. Da kann die CSU Grenzschließungen zumindest hineinlesen. Als Beispiel eingefügt wurden in der Klausurtagung allerdings Transitzonen für Flüchtlinge an den Grenzen, die 2015 an rechtlichen Bedenken der SPD gescheitert waren. Neu aufgenommen wurde auch der Hinweis, dass im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge auch direkt nach Afrika zurückgebracht werden könnten. Ausdrücklich wird die Notwendigkeit von mehr Abschiebungen erwähnt – auch ein zentraler Punkt für die CSU. Weggefallen ist in der neuen Antragsfassung der Satz: „Die CDU hat seit jeher Menschen in Not geholfen, sie war und ist aber auch die Partei der Steuerung und Begrenzung von Migration.“



Leitkultur: Es gebe ein einigendes Band für alle die in Deutschland lebten, schrieb die CDU schon im Antragsentwurf. In der geänderten Fassung hat das Band nun auch noch einen Titel bekommen: „Leitkultur“. Der für die CSU zentrale Begriff fehlte ursprünglich im Antrag. Die CDU zählt auf, was sie für unverzichtbar hält: die Achtung der Menschenwürde, von Grund- und Menschenrechten, den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat, die soziale Marktwirtschaft, die EU-Mitgliedschaft, das Bündnis mit den USA, die Mitgliedschaft in der Nato, das Existenzrecht Israels. Auch die christlich-abendländische Prägung findet Erwähnung. Offenkundig mit Blick auf Ängste vor dem Islam nennt die CDU außerdem Meinungs- und Religionsfreiheit, Trennung von Staat und Kirche, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Minderheitenschutz. Nicht akzeptabel seien auch Antisemitismus und die Diskriminierung von Homosexuellen. Letzteres ist besonders interessant bei einer Partei, die sich noch heute schwer tut mit einer rechtlichen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der Ehe.



Islam: „Die Ausübung des muslimischen Glaubens ist in Deutschland selbstverständlich, willkommen und geschützt“, hieß es im Antragsentwurf. In der geänderten Fassung ist sie nur noch „selbstverständlich möglich und geschützt.“ Vollverschleierung wollte die CDU eigentlich – wie rechtlich möglich - vor Gericht und in Behörden verboten wissen. Nun ist ein generelles Nein zur Vollverschleierung im Antrag, mit dem schüchternen Zusatz „unter Ausschöpfung des rechtlich Möglichen“. Auch die CSU hatte ihre Forderungen hier wegen rechtlicher Bedenken bereits abgeschwächt.



Strafen und Überwachen: Beim Thema Sicherheitspolitik wurden ganze Passagen neu eingefügt. Neben der Aufzählung der bereits erfolgten Verschärfungen werden weitere Pläne angekündigt: Strafverschärfung bei Wohnungseinbruch, Kennzeichenlesegeräte für die Polizei, mehr Videoüberwachung öffentlicher Plätze, Einsatz von Gesichtserkennungsprogrammen, die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei Terrorkämpfern mit Doppel-Pass. Ausdrücklich wird auch erwähnt, dass die Bundeswehr die Polizei unterstützen soll. Wie weit dies über die bisherigen Möglichkeiten hinausgehen soll, bleibt offen.



AfD-Wähler: Die AfD nennt die CDU nicht explizit. Ursprünglich hatte sie formuliert, auch um „Modernisierungsverlierer“ werben zu wollen, die sich derzeit Populisten zuwendeten. Das klang vermutlich etwas zu negativ. Nun heißt es, die CDU wolle „verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen“.

