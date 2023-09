CDU-Politiker warnen vor Lockerung des Vermummungsverbots

Wiesbaden -Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist mit seinem Vorstoß, das Vermummungsverbot bei Demonstrationen zu lockern, in der CDU auf heftige Kritik gestoßen. Wer wie bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg vermummt hinter dem Spruchband „Willkommen in der Hölle“ marschiere, führe nichts Gutes im Schilde, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth (CDU). Alles andere sei naiv. „Und Naivität sollte sich der Kanzlerkandidat der SPD bei seinem innenpolitischen Berater nicht leisten. Martin Schulz muss sich hier von Boris Pistorius distanzieren““, forderte Harbarth.



„Spielraum für Deeskalation“

Pistorius berät den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz im Wahlkampf zum Thema innere Sicherheit. Im „Tagesspiegel“ hatte er mit Verweis auf eine Änderung des Versammlungsrechts in Niedersachsen für eine Lockerung des Vermummungsverbots geworben. Es müsse Spielraum für Deeskalation geben. „Wir versprechen uns davon mehr Sicherheit“, so Pistorius. „Bei einer Ordnungswidrigkeit ist der Ermessensspielraum größer.“



Der Vorschlag sei falsch und könne zu gefährlichen Situationen führen, konterte Bernd Althusmann, CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl. „Nicht erst seit den linksradikalen Angriffen beim Hamburger G20-Gipfel wissen wir, dass Vermummte offenbar Straftaten verdeckt begehen wollen.“ Dagegen müsse konsequent statt halbherzig vorgegangen werden. Die Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit wirke letztlich nicht deeskalierend, sondern eskalierend.



„Es gibt für einen friedlichen Demonstrationsteilnehmer keinen Grund, sein Gesicht zu verbergen“, erklärte auch Hessens Innenminister Peter Beuth. „Jemand, der aus einer Demonstration heraus aber Straftaten begehen will, der verbirgt sein Gesicht, um nicht erkannt zu werden.“ Das Vermummungsverbot schränke die Demonstrationsfreiheit in keiner Weise ein, sondern sei eine unerlässliche und legitime Beschränkung des Versammlungsrechts. (dpa)

