Berlin -Unter Menschen mit Migrationshintergrund genießt die SPD die meisten Sympathien, gefolgt von der Union, den Grünen und der Linken. Das hat der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) ermittelt. Demnach interessieren sich Zuwanderer nach einer gewissen Orientierungszeit genauso für politische Parteien wie die Mehrheitsbevölkerung. Für die Studie wurden im August 2015 etwa 4000 Zuwanderer befragt. SVR-Direktorin Cornelia Schu betonte vor Journalisten in Berlin, dass es bei der Studie um mittel- und langfristige „Parteineigungen“ gehe.

SPD am beliebtesten

Als „Partei ihrer Wahl“ nannten 40,1 Prozent der Befragten demnach die SPD, 27,6 die Union, 13,2 die Grünen und 11,3 die Linkspartei. Während Union und SPD in der Gunst bislang gleichauf lagen, bevorzugten Zuwanderer inzwischen mehrheitlich Parteien links der Mitte, so Schu. Das liege vor allem daran, dass Spätaussiedler der Union nicht mehr so nahe stünden. Von den Spätaussiedlern bevorzugten noch 45 Prozent CDU oder CSU. Bei den Türkeistämmigen ist die SPD mit 70 Prozent Zustimmung weiterhin mit Abstand am beliebtesten.

Sympathien für Rechtspopulisten

Die AfD spielt hingegen kaum eine Rolle. Nur 1,8 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund neigen ihr zu. Bei den Spätaussiedlern ist das anders. Unter ihnen finden 4,7 Prozent die AfD gut sowie noch einmal 2,3 Prozent die Republikaner bzw. die NPD. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), stellte aber klar, dass auch unter türkischstämmigen Bürgern Sympathien für Rechtspopulisten zu beobachten seien. Das dürfe man auf gar keinen Fall übersehen.

Sie sieht in den Zahlen im Übrigen „ein Stück Normalisierung“, mahnte jedoch mehr Aufstiegschancen für Menschen mit Migrationshintergrund im politischen Betrieb an. Die SPD-Politikerin verwies darauf, dass derzeit nur 37 Bundestagsabgeordnete und damit gerade sechs Prozent der Parlamentarier eine Einwanderungsgeschichte hätten. Das sei deutlich weniger als der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung.

