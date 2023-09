Dresden -Der unionsinterne Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge entzweit auch den Parteinachwuchs von CDU und CSU. Auf ihrem Jahrestreffen in Dresden stimmten die jungen Unions-Politiker am späten Freitagabend in einer schriftlichen Kampfabstimmung mit 148 zu 122 Stimmen gegen einen Antrag, statt eine „Begrenzung“ nur eine „Regulierung“ der Zuwanderung zu fordern.



In einer offenen Abstimmung hatte sich zuvor eine knappe Mehrheit für die Variante „Regulierung“ ausgesprochen. Antragsteller Thomas Becker, Kreisvorsitzender der Jungen Union im nordrhein-westfälischen Hochsauerland, hatte den Begriff „Begrenzung“ als „zu negativ“ kritisiert. Der bayerische CSU-Nachwuchs stemmte sich mit aller Kraft dagegen. „Begrenzung ist es worauf es ankommt“, sagte deren Vorsitzender Hans Reichardt.

Jens Spahn mit stehenden Ovationen gefeiert

Der Junge-Unions-Vorstand hatte nach eigenen Angaben in der Antragsformulierung im Bemühen um einen Kompromiss bewusst auf den Begriff „Obergrenze“ verzichtet. Am Sonntag treffen sich in Berlin CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, um den Streit um die Obergrenze auszuräumen und damit den Weg frei zu machen für Sondierungsgespräche mit anderen Parteien.

Bei der Jungen Union hatte vor der Abstimmung CDU-Präsidiums-Mitglied Jens Spahn eine klarere Sprache der Union und eine Begrenzung der Zuwanderungszahlen geworden. Er war für seine Rede – oder auch für seinen Status als Nachwuchshoffnung der Union – mit stehenden Ovationen gefeiert worden.



