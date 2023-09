Berlin -Am Donnerstag hat die „Süddeutsche Zeitung“ den grünen Vorsitzenden Cem Özdemir mit einem interessanten Satz zitiert. Er lautete: „Für die ökologische Modernisierung sind Energieversorgung, Industrie- und Wirtschaftspolitik zentral. Wir haben in den Bundesländern schon bewiesen, wie wir den Wirtschaftsstandort voranbringen können.“ Das Zitat wurde nicht zu Unrecht als Interesse der Partei am Wirtschaftsministerium interpretiert.

Bemerkenswert ist der Satz vor allem, wenn man ihn auf Özdemir persönlich bezieht. Es scheint so, als würde sich der 51-Jährige von seinem Traum verabschieden, zweiter grüner Außenminister nach Joschka Fischer zu werden.

Seine Haltung in der Türkei-Frage hat ihm Respekt verschafft

Bislang galt als ausgemacht, dass der anatolische Schwabe genau das werden möchte. Seit Monaten äußert er sich bevorzugt zu außenpolitischen Themen. Özdemirs Haltung in der Türkei-Frage hat ihm Respekt bis tief ins bürgerliche Lager eingetragen. Zudem ist seine Expertise nicht neu. Nachdem sich der gelernte Sozialpädagoge 2002 infolge der Hunzinger-Affäre aus dem Bundestag zurückgezogen hatte, ging er als Fellow des German Marshall Fund in die USA. 2004 wurde der Grüne ins Europaparlament gewählt und dort außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Zuweilen scheint es, als habe der ehrgeizige Sohn türkischer Einwanderer die Werte des Grundgesetzes tiefer verinnerlicht als andere. Und auf die Frage dieser Zeitung, ob er gern als Außenminister in der Türkei auftreten würde, antwortete der Grünen-Chef im Sommer: „Das Amt kommt zum Manne oder zur Frau und nicht umgekehrt.“ Allerdings hätte es „einen gewissen Reiz, wenn ein deutsches Kabinettsmitglied mit türkischen Wurzeln in die Türkei reisen und dort deutsche Interessen vertreten würde“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Andere Ministerien wären den Grünen wichtiger

Doch dazu dürfte es nicht mehr kommen. So sagte etwa der Sprecher der Grünen Jugend, Moritz Heuberger, am Donnerstag dieser Zeitung: „Cem Özdemir wäre sicher ein guter Außenminister. Trotzdem müssen wir uns wirklich überlegen, ob es uns hilft, wenn wir das Außenministerium nehmen. Wichtiger wären für uns Ministerien mit größerem Gestaltungsspielraum, zum Beispiel das Umwelt-, das Landwirtschafts-, das Familien- oder das Verkehrsministerium. Wir sollten auch das Finanzministerium nicht abschreiben, denn dort wird über die Zukunft Europas entschieden.“



Zwar ist der Einfluss der Grünen Jugend begrenzt. Ihr Sprecher formuliert freilich nur, was fast alle grünen Spitzenleute denken und Özdemir dem Vernehmen nach auch schon signalisiert haben. Das Außenministerium, so heißt es, bringe nichts, da Kanzlerin Angela Merkel außenpolitisch dominiere. Die erwähnten anderen Ministerien seien für Identität und Zukunft der Partei wichtiger.

Die Grüne Jugend will zwei Frauen

Für das Umweltministerium interessiert sich die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. Für die anderen Ministerien gäbe es andere Aspiranten: Fraktionschef Anton Hofreiter etwa, Schleswig-Holsteins Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck, die Parteivorsitzende Simone Peter oder den einstigen Fraktionschef Jürgen Trittin.

Die Grüne Jugend will überdies zwei Frauen. Und neben den Realos Özdemir und Göring-Eckardt wäre ein dritter Realo mit Ministerrang intern kaum durchsetzbar. Manche mutmaßen gar, das Nein einzelner Parteifreunde zum Außenministerium sei der Versuch, Özdemir ganz aus einem etwaigen Jamaika-Kabinett heraus zu drängen.

Dessen aktuelle Begeisterung für Industrie- und Wirtschaftspolitik könnte deshalb der Versuch sein, sich aus einer Sackgasse zu befreien. Wartet Özdemir zu lange, ist es vielleicht zu spät.