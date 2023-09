Berlin -Jahr für Jahr werden in Deutschland weit mehr als 300.000 Fahrräder geklaut. Seit kurzem ist auch ein prominenter Radler unter den Opfern: Grünen-Chef Cem Özdemir fahndet seit gestern via Twitter nach seinem knallgrünen E-Bike: „WANTED: Mein „Dienstwagen“ wurde gestohlen. Erkennungszeichen: Giftgrün, emissionsfrei, Cabrio. Zuletzt gesehen in Berlin-Kreuzberg“, schreibt der 51-Jährige beim Kurznachrichtendienst – und verspricht sogar einen Finderlohn.

Eine „Riesenschweinerei“ sei das, so Özdemir. Bereits seit vergangener Woche vermisse er sein nicht gerade unauffälliges Elektrofahrrad, sagte der Politiker am Montag im Bundestag. „Aus dem Hausflur entwendet, zweifach abgeschlossen.“

Um das schwere Rad zu tragen, bräuchte es „fast zwei Leute“, so der Grünen-Chef weiter. Besonders ärgerlich am Verlust: Das Rad sei für den Wahlkampf und bis zum Abschluss der Sondierungen lediglich geliehen gewesen. (dpa)