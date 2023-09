Berlin -Die EU und Kanada haben einen zentralen Kritikpunkt am Freihandelsabkommen CETA aus dem Wege geräumt. Beide Seiten verständigten sich auf die Einrichtung eines Handelsgerichts, das über Investitionsschutzklagen von Unternehmen entscheiden soll.

Die EU hat sich mit Kanada beim gemeinsamen Freihandelsabkommen Ceta geeinigt.

Ceta soll den Handel zwischen der EU und Kanada ankurbeln. Das Abkommen soll 99 Prozent aller Zölle beseitigen.

EU-Kommissarin Cecilia Malström dpa

Die für solche Verhandlungen bisher vorgesehenen privaten Schiedsgerichte entfallen. Die Einigung hat auch deshalb große Bedeutung, weil das CETA-Abkommen als Blaupause für das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU gilt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Um welche Fälle geht es beim Investitionsschutz?

Mit Investitionsschutz-Klagen gehen Unternehmen gegen staatliche Eingriffe oder Gesetze vor, wenn sie sich in ihrer wirtschaftlichen Betätigung entgegen der Vereinbarungen des Freihandelsabkommens eingeschränkt sehen. Ursprünglich sollten Investitionsschutzklauseln vor Enteignungen und massiven Handelsbeschränkungen in Bananenrepubliken schützen. Mittlerweile wenden sich die Klagen aber oft auch gegen – rechtsstaatlich einwandfreie - Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze.

So verklagte der Tabakkonzern Philip Morris Uruguay auf rund zwei Milliarden Dollar Schadenersatz wegen strenger Anti-Raucher-Gesetze. In einem anderen Fall verklagte der US-Ölkonzern Chevron den Staat Ecuador, weil zuvor Gerichte des Landes den Ölmulti wegen immenser Umweltverschmutzung zu 9,5 Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt hatten. Auch Deutschland steht am Pranger: Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will von der Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs-Beschlusses mehr als vier Milliarden Euro Schadenersatz.

Wo liegen die Vorteile des neuen Handelsgerichts gegenüber den umstrittenen privaten Schiedsgerichten?

Die Verhandlungen vor den Schiedsgerichten werden von hochbezahlten Wirtschaftsanwälten unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Es gibt weder öffentlich einsehbare Urteilsbegründungen noch die Möglichkeit der Revision oder Berufung. Dies soll durch die Einrichtung des Handelsgerichts anders geregelt werden. Nach Angaben der zuständigen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström werde das neue System „wie ein internationales Gericht funktionieren, so das Bürgerinnen und Bürger auf faire und objektive Urteile vertrauen können“. So sollen auch Berufungen gegen Entscheidungen des Gerichts möglich sein.

Wie beurteilen Investitionsschutzkritiker die neue Handelsgerichtsbarkeit?

Den Grünen im Europaparlament geht die Neuerung nicht weit genug. Unternehmensklagen gegen demokratische Entscheidungen seien weiterhin möglich. Die SPD sieht dagegen die wesentlichen Kritikpunkte am Investitionsschutz im Ceta-Ankommen aus dem Wege geräumt.

Welche Rolle spielt CETA für das Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU?

Eine wichtige. Nach heftiger Kritik der TTIP-Gegner versucht die EU-Kommission bereits seit einiger Zeit, die Amerikaner in den Verhandlungen von der Einrichtung eines Handelsgerichtshofs für Investitionsschutzverfahren zu überzeugen. Bisher lehnen die US-Unterhändler dies ab. Nun könnte der Widerstand bröckeln.

Denkbar ist aber auch, den Investitionsschutz gänzlich aus dem TTIP auszuklammern. Für diesen Fall schließt die Einigung auf ein CETA-Handelsgericht ein Hintertürchen für US-Unternehmen, die über Tochterformen in Kanada Investitionsschutzklagen gegen die EU hätten einreichen können.