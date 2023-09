Berlin -Trotz heftiger Proteste in Deutschland und anderen Ländern wird das Handelsabkommen Ceta mit Kanada nach Einschätzung von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz kaum auf größere Widerstände in der europäischen Volksvertretung stoßen. „Mein Eindruck ist, dass es eine breite Mehrheit für Ceta im EU-Parlament gibt“, sagte Schulz am Donnerstag in Berlin.

Die Kammer werde deshalb voraussichtlich den Weg für eine vorläufige Anwendung des Abkommens freimachen, sagte der SPD-Politiker. Zwar gebe es auch innerhalb des Parlaments heftige Diskussionen über Ceta, die Fronten verliefen teilweise quer durch die Fraktionen. Doch überwiege nach seiner Einschätzung die Zahl der Befürworter deutlich.

Nationale Parlamente müssen Ceta zustimmen

In Deutschland waren am vergangenen Wochenende zehntausende Menschen gegen Ceta sowie das geplante TTIP-Abkommen mit den USA auf die Straße gegangen. Die hiesigen Sozialdemokraten allerdings stützten bei einem Konvent den Kurs von SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der das Abkommen befürwortet, aber noch einige Klarstellungen erreichen will. Der Bundestag forderte am Donnerstag in diesem Sinne die Regierung auf, darauf hinzuwirken, dass zwischen der EU und Kanada getroffene Zusatzvereinbarungen in rechtsverbindlichen Erklärungen festgehalten werden.

Ceta ist im Prinzip fertig ausgehandelt. Bis einschließlich Freitag beraten in der slowakischen Hauptstadt Bratislava die Handelsminister der EU-Staaten. Dort will Gabriel dafür votieren, Teile des Abkommens bereits vorläufig anzuwenden. Damit dies tatsächlich geschehen kann, muss auch das Europäische Parlament zustimmen. Das komplette Abkommen kann erst in Kraft treten, wenn in allen 28 EU-Staaten die nationale Ratifizierung abgeschlossen ist, also die dortigen Parlamente ihr Placet gegeben haben. Streit gibt es insbesondere um Regelungen zum Schutz ausländischer Investoren.

Schulz hält Verhandlungen um TTIP für gescheitert

In Bezug auf das ebenfalls umstrittene TTIP-Abkommen mit den Vereinigten Staaten machte Schulz deutlich, dass auch er die Verhandlungen im Grunde für gescheitert hält. Er habe große Zweifel, dass die Gespräche mit Washington wie geplant noch in der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama abgeschlossen werden könne, sagte er.

Kürzlich hatten bereits Wirtschaftsminister Gabriel und die französische Regierung die TTIP-Verhandlungen faktisch für gescheitert erklärt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die zuständige EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström widersprachen dem vehement.

In den USA finden am 8. November Präsidentschaftswahlen statt, der Wahlsieger soll am 20. Januar 2017 ins Amt eingeführt werden. Sowohl die demokratische Kandidatin Hillary Clinton, als auch er republikanische Bewerber Donald Trump sehen das TTIP-Projekt kritisch.

Schulz will baldigen EU-Austritt Großbritanniens

Bei seinem Auftritt in Berlin appellierte EU-Parlamentspräsident Schulz auch an Großbritannien, sich mit dem Antrag für einen Austritt aus der Europäischen Union nicht zu viel Zeit zu lassen. Er habe zwar inzwischen Verständnis dafür, dass die Briten die bevorstehenden Verhandlungen sehr gut vorbereiten wollen, sagte der Sozialdemokrat. Bis zur Europawahl 2019 sollten die Gespräche aber abgeschlossen sein. Ansonsten müssten die Briten in jenem Jahr Abgeordnete für das EU-Parlament wählen, während ihre Regierung noch über einen Austritt aus der Gemeinschaft verhandelt. „Das kriegt man weder den Bürgern in Großbritannien noch in anderen Ländern vermittelt“, sagte Schulz.

Die Briten hatten Ende Juni in einem Referendum mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union votiert. Bislang haben sie aber noch nicht den Artikel 50 des EU-Vertrags aktiviert, der das Verfahren für die Trennung einleitet. Der Vertrag gibt beiden Seiten zwei Jahre Zeit, um die Modalitäten der Scheidung und die Art der künftigen Beziehungen auszuhandeln. Die Frist kann aber verlängert werden.