Manchester -Die Unannehmlichkeiten für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach halten sich nach der Verschiebung des Champions-League-Spiels bei Manchester City in Grenzen.

Das Hotel muss für die zusätzliche Nacht nicht gewechselt werden, der Rückflug erfolgt nach dem Spiel am Mittwochabend (20.45 Uhr MESZ/19.45 Uhr Ortszeit) mit einer kleinen Maschine am Donnerstagmorgen. Gegen 14.00 Uhr wird die Mannschaft dann in Mönchengladbach zur Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) trainieren.

Alle Fans bekommen Ticketpreis erstattet

Nach der Absage des ursprünglich geplanten Termins am Dienstagabend wegen eines schweren Gewitters wird die Borussia allen rund 2500 Fans die Kartenpreise erstatten - „unabhängig davon, ob sie das Spiel am Mittwoch sehen oder nicht“, wie der Verein mitteilte. Der Großteil der Gladbacher Fans wird am Mittwoch um 20.45 Uhr deutscher Zeit (19.45 Uhr Ortszeit) schon wieder zurückgeflogen sein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch abgesehen davon ist die Borussia mit der Neuansetzung unzufrieden. „Wir hatten einen anderen Wunsch: Anstoß 18.00 Uhr Ortszeit. Angeblich kann das nicht gewährleistet werden. Wir sind davon nicht angetan, müssen das jetzt aber schlucken“, sagte Vizepräsident Rainer Bonhof dem SID: „Generell wäre 18.00 Uhr für alle Beteiligten vernünftig gewesen.“ Diese Anstoßzeit hätte der Borussia einen Rückflug noch am Mittwochabend ermöglicht. Nun erwartet Sportchef Max Eberl ein Spiel „unter erschwerten Bedingungen mit wenigen Fans“. (sid)