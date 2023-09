In der Champions League kommt es im Achtelfinale zu drei deutsch-englischen Duellen. Während Schalke 04 gegen Meister Manchester City antreten muss, erwartet der FC Bayern Jürgen Klopp und den FC Liverpool.



Auch Borussia Dortmund hat kein leichtes Los erwischt, für Reus und Co. geht es gegen Tottenham Hotspur. Auch die restlichen Partien versprechen Spannung. Wir haben die wichtigsten Reaktionen aus deutscher Sicht.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic (FC Bayern München): „Das ist ein Brocken, aber darauf freut man sich als Spieler. Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Sie sind Tabellenführer in England, spielen guten Fußball, sehr körperbetont, geben Gas. Sie waren letztes Mal Finalist, sind top besetzt. Da muss man zwei gute Tage haben. Jürgen Klopp ist ein Toptrainer. Das ist auch ein deutsches Duell auf dieser Ebene, sehr interessant. Wir freuen uns auf Liverpool.“

Trainer Niko Kovac (FC Bayern München): „Wir können uns alle freuen, dass es zu so einem tollen Spiel kommt. Das ist das schwerste Los, das wir hätten bekommen können. Liverpool war letztes Jahr im Endspiel, sie sind aktuell Erster der Premier League und Topfavorit auf den Champions-League-Titel. Aber wir sind der FC Bayern München, und ich bin davon überzeugt, dass auch Liverpool weiß, dass sie im zweiten Spiel bei uns in München antreten müssen. Die Chancen stehen 50 zu 50. Schauen wir, was passiert. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir weiterkommen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Manuel Neuer (FC Bayern München): „Sie spielen eine sehr gute Saison, und wir wissen, dass sie letztes Jahr im Champions-League-Finale standen. Sie werden sich sicherlich auch nicht über das Los freuen. Sie können schnell kontern und sind torgefährlich. Sie sind aber auch verwundbar, das konnte man schon sehen und sie treffen auf eine gute Offensive vom FC Bayern. Es wird ein tolles Spiel in Liverpool, aber auch zu Hause in der Allianz Arena.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Arjen Robben (FC Bayern München): „Ein geiles Spiel. Liverpool ist eine super Mannschaft, die eine super Entwicklung durchgemacht hat. Sie haben riesen Spieler, viel Schnelligkeit und Kreativität nach vorne und sind eine richtige Einheit. Die Stimmung wird überragend sein. Das ist einfach ein super Los. Das ist für jeden Spieler ein Traum, wenn du so ein Spiel machen kannst.“



Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool): „Es wird schwierig, sie haben eine Top-Mannschaft, aber für mich ist es schön, nach Deutschland zurückzukehren. Es wird hart und interessant, ich freue mich darauf. Das wird eine wirklich nette Reise für alle unsere Fans, es ist eine wunderbare Stadt, alles gut.“

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund): „Im Achtelfinale gibt es ausschließlich schwere Spiele. Die Chancen im Duell mit Tottenham stehen aus meiner Sicht 50:50. Es ist das dritte Aufeinandertreffen beider Clubs im Europapokal binnen drei Jahren. Aktuell steht es im direkten Vergleich 1:1. Wir wollen weiterkommen.“

Sportdirektor Michael Zorc (Borussia Dortmund): „Es hätte einfacher kommen können. Vielleicht auch noch ein wenig schwieriger. Es ist ein sehr interessantes Los. Das ist ein Spiel etwa auf Augenhöhe. Tottenham ist auch ein Club, der versucht attraktiven Fußball zu spielen. Die Partien vom letzten Jahr sollten wir nicht als Beispiel heranziehen. Wir haben eine deutliche andere Mannschaft.“

Trainer Lucien Favre (Borussia Dortmund): „Tottenham ist aktuell die Nummer drei in England. Das sagt alles. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie können mit mehreren Systemen spielen. Wir können es nicht ändern, aber es ist okay.“

Sportvorstand Christian Heidel (Schalke 04): „Manchester City, da freuen wir uns auf Schalke natürlich auf das Wiedersehen mit Leroy Sane. Aber er bringt eine Mannschaft mit, die sicherlich zu den Topfavoriten auf den Sieg in der Champions League gehört. Gespickt mit Weltklassespielern, zusammengestellt und eingestellt von Pep Guardiola: Es gibt kaum eine größere Herausforderung in diesem Wettbewerb.“

Matija Nastasic (Schalke 04): „Für mich werden das sicherlich zwei ganz besondere Spiele, da ich drei Jahre lang das Trikot der Citizens getragen habe. Dementsprechend werde ich auf einige bekannte Gesichter treffen. Uns ist bewusst, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir werden unser Bestes geben und nehmen die Aufgabe an.“

Naldo (Schalke 04): „Wir treffen auf einen sehr guten und offensivstarken Gegner. Ich habe beide Spiele von Hoffenheim gegen Manchester City in der Gruppenphase gesehen. Die TSG hat es gut gemacht und hatte ihre Chancen. Wenn wir mutig und leidenschaftlich auftreten, können wir gegen den englischen Meister für eine Überraschung sorgen.“ (dpa/sid/red)