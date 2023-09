Nyon/Köln -Während für die Rekordmeister aus München der Weg zum Triple über Benfica Lissabon führt, treffen die Wölfe bei ihrer ersten Viertelfinal-Teilnahme in der Champions League auf Rekordsieger Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos in seinen Reihen.

Der FC Bayern wird gegen Benfica Lissabon antreten.

Für den VfL Wolfsburg geht es gegen Real Madrid.

Beide Deutschen Mannschaften sind zufrieden mit dem Ergebnis.

Kein Deutsches Duell

Das befürchtete deutsche Duell in der Runde der letzten Acht kam bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon aus Sicht der beiden Bundesligisten, die beide zunächst Heimrecht haben, glücklicherweise nicht zustande. Den Bayern-Vertretern huschte ein Lächeln übers Gesicht, als Losfee Gianluca Zambrotta, italienischer Weltmeister von 2006, die Kugel mit dem vermeintlich leichtesten Gegner Benfica aus der Schale fischte.

Dagegen war die Miene von Wolfsburgs Geschäftsführer Klaus Allofs wie versteinert, als gleich zu Beginn Real dem deutschen Pokalsieger zugelost wurde. „Das ist absolut in Ordnung. Wir wollten nicht gegen die Bayern spielen, das ist gut. Real ist natürlich in den beiden Spielen gegen uns Favorit. Real ist schon überragend besetzt. Aber das ist ein super Spiel für unsere Zuschauer“, sagte Allofs wenig später aber schon wieder ganz entspannt und gut gelaunt bei Sky mit Blick auf die beiden Duelle am 6. April zu Hause und sechs Tage später bei den Königlichen.

Kein Grund zur Überheblichkeit

Auch bei Trainer Dieter Hecking überwog die Vorfreude auf das Treffen mit seinem prominenten Kollegen Zinedine Zidane: „Das ist ein Superlos. Natürlich ist Real der Favorit, aber eine Außenseiterchance hat man immer.“ Hochzufrieden waren die Bayern, wenngleich alle Beteiligten direkt vor Überheblichkeit warnten. „Wir müssen zufrieden sein, aber auch Respekt vor Benfica haben. Sie sind immerhin Tabellenführer in Portugal“, sagte Bayerns Mittelfeldspieler Xabi Alonso.

„Das ist ein gutes Los für uns, Benfica ist vielleicht nicht die größte Mannschaft, aber trotzdem sehr gut. Sie haben gute Spieler und tolle Fans. Wir müssen zu Hause ein richtig gutes Spiel machen, um dann in Lissabon zu bestehen“, ergänzte Franck Ribery. Die Bayern, die Benfica am 5. April empfangen und am 13. April zum Rückspiel in Lissabon antreten, gewannen bisher vier von sechs Spielen gegen den 43-maligen portugiesischen Meister. Die anderen zwei Vergleiche endeten Remis.

Sebastian Rode wies per Twitter noch auf einen anderen Aspekt hin. „Treffen der beiden größten Fußball-Vereine weltweit. Freue mich aufs Estadio da Luz“, schrieb der Mittelfeldspieler angesichts des Aufeinandertreffens der beiden mitgliederstärksten Vereine der Welt. Titelverteidiger FC Barcelona trifft zudem in einem spanischen Duell auf Atletico Madrid (5./13. April) und Paris St. Germain auf Manchester City (6./12. April), dem künftigen Klub von Bayern-Coach Pep Guardiola.

(sid)