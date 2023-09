Köln -Bloß kein Wembley reloaded, nur nicht wieder ein deutsches Duell! Vor der Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League am Freitag (ab 12:00 Uhr in unserem Liveticker) in Nyon ist die Stimmungslage bei den ewigen Rivalen Bayern München und Borussia Dortmund eindeutig.

„Es gibt kein Wunschlos, aber ich glaube, ein deutsches Duell wäre nicht unbedingt im Interesse der deutschen Fans“, sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild. Zumal es dann einen Klassiker-Overkill geben würde: Vier Duelle Bayern-Dortmund in 18 oder 19 Tagen. Kein Wunder, dass Dortmunds Trainer Thomas Tuchel sagte: „München muss überhaupt nicht sein. Wir wollen gerne ins Ausland reisen.“

Welche Teams sind also noch im Lostopf? Wir stellen die Viertelfinalisten der Champions League vor und schätzen dessen Chancen auf den Titelgewinn ein:

FC Barcelona

Historisches Achtelfinale gegen PSG: Neymar schöpft nach seinem Elfmetertor zum 5:1 Hoffnung. AFP

In der Liga stehen die Katalanen zwar aktuell nur auf dem zweiten Tabllenplatz, doch Tabellenführer Real Madrid ist in Reichweite. Das Team von Trainer Luis Enrique ist fit und rundum gesund. Lediglich Superstar Neymar plagen Leistenbeschwerden, die den Brasilianer aber wohl nicht lange außer Gefecht setzen dürften. Im Achtelfinale gelang ein historischer 6:1 Sieg vor heimischer Kulisse gegen Paris St. Germain, nachdem es im Hinspiel ein 0:4 gesetzt hatte.

Unsere Einschätzung: Wer derart spektakulär ins Viertelfinale einzieht, dem dürfte es auch eine Runde weiter nicht am nötigen Willen fehlen. Mit Messi, Neymar und Suarez stehen ohnehin Offensivakteure aus der höchsten Schublade in den eigenen Reihen. Der FC Barcelona ist auch in diesem Jahr der Top-Favorit auf den Titel, wenngleich PSG zumindest in einer Partie gezeigt hat, dass auch die Katalanen verwundbar sind, sobald sie Druck bekommen.

Real Madrid

Traf gegen Neapel zum ersten Mal für Real Madrid in einem Champions-League-Spiel: Toni Kroos REUTERS

Unter Zinedine Zidane sind die Königlichen in diesem Jahr sehr konstant unterwegs. In der Liga auf Rang eins, in der Champions League souverän im Viertelfinale, nachdem der SSC Neapel im Achtelfinale gleich zweimal mit 3:1 besiegt werden konnte. Über Ausfälle muss das "weiße Ballett" derzeit ebenfalls nicht klagen.

Unsere Einschätzung: Der Titelverteidiger kann auch in diesem Jahr alles erreichen. Die Mannschaft wirk reif und eingespielt. Allerdings: Die Abhängigkeit von den beiden Tempo-Angreifern Ronaldo und Bale ist besonders groß. Neuzugang Morata hat seinen Platz im Team noch nicht recht gefunden.

Atletico Madrid

Gefährlichster Atletico-Akteur: Antoine Griezmann AFP

In der Liga liegt Atletico Madrid leicht hinter den Erwartungen zurück. Als Top-Drei-Team der spanischen Liga, findet man sich aktuell "nur" auf Rang vier hinter dem FC Sevilla wieder. Im Achtelfinale konnte Bayer 04 Leverkusen insgesamt sehr souverän ausgeschaltet werden.

Unsere Einschätzung: Der Vorjahresfinalist will es weiter wissen: Bereits zweimal ging jüngst ein Champions-League-Finale verloren. Das mannschafltiche Gefüge ist aber derart stabil, dass das Team von Diego Simeone in der Lage ist immer und immer wieder aufzustehen wie ein Boxer mit Nehmerqualitäten. Irgendwann wird das belohnt werden. Vielleicht schon dieses Jahr.

FC Bayern München

Wichtigster Spieler des FC Bayern: Robert Lewandowski Bongarts/Getty Images

Gefühlt sind die Bayern bereits Deutscher Meister und im DFB-Pokal geht der Weg auch nur über den Rekordmeister. In der CL-Gruppenphase stolperten die Bayern wiederum gegen Atletico und Rostow und zogen nur als Tabellenzweiter in die K.O.-Phase ein. Im Achtelfinale gelang dann eine Art Befreiungsschlag auf internationaler Ebene: Der FC Arsenal wurde jeweils mit 5:1 abgefertigt.

Unsere Einschätzung: In den letzten Wochen hat sich das Team von Ancelotti mehr als stabilisiert. Es setzte Kantersiege im Vorbeigehen. In dieser Form kann der FC Bayern jeden schlagen und auch den Titel holen. Es gilt, die Form in die entscheidenden Spiele zu tragen. Ein wichtiger Faktor dürfte Dauerbrenner Lewandowski sein. Der Top-Stürmer trifft derzeit wie er will und ist aus dem Bayern-Sturm überhaupt nicht wegzudenken. Auch ein Thomas Müller wäre aktuell kein Ersatz.

Borussia Dortmund

Jubel gegen Benfica: Pierre-Emerick Aubameyang Bongarts/Getty Images

In der Liga steht der BVB hinter RB Leipzig auf Rang drei und damit zwangsläufig hinter den eigenen Erwartungen. Für die erneute Champions-League-Qualifikation dürfte es dennoch reichen. Im DFB-Pokal-Halbfinale warten die Bayern, in der Champions konnte Benfica Lissabon nach einer 0:1-Hinspielpleite noch aus dem Turnier gekickt werden. Es ist also noch viel drin für den BVB, jedenfalls theoretisch.

Unsere Einschätzung: Die Sturmreihe bestehend aus Reus, Aubameyang und Dembélé hat eine Geschwindigkeit und eine Power, die sich vor überhaupt niemandem auf einem Fußballplatz fürchten muss. Blickt man jedoch in die hinteren Reihen der Dortmunder, kann ein derartiges Niveau nicht aufrecht erhalten werden. Zudem fällt Marco Reus, der immer wieder von Verletzungen geplagt ist, derzeit mit einem Muskelfaserriss aus. Und auch wenn Ersatzmann Christian Pulisic ein hochtalentierter Könner ist - ersetzen kann der junge US-Amerikaner den BVB-Liebling nicht. Der Titelgewinn wäre für die Schwarz-Gelbe Talentschmiede mehr als eine Überraschung.

Juventus Turin

Gesetzt bei Juventus Turin: Sami Khedira dpa

Die italienische Meisterschaft hat Juventus seit der Saison 2011/12 im Dauerabo. Und auch dieses Jahr sieht alles nach dem sechsten Titel in Folge aus.

Unsere Einschätzung: Das Allegri-Team um Sami Khedira hat viele Qualitäten und scheint bereit zu sein. Mit den Akteuren Higuain, Cuadrado, Dybala und Mandzukic stehen vier reine Offensivspieler stets in der Startelf. Neuzugang Pjanic - die klassische Nummer zehn - sitzt häufig auf der Bank. Dies zeigt: Man darf Juventus angriffslustiger erwarten als in den Jahren zuvor. Die Hintermannschaft wirkt mit Verteidigern wie Chiellini und Bonucci gewohnt stabil. Wir halten es bei Juventus also wie Mehmet Scholl: „Die Italiener sind immer gefährlich“

AS Monaco

Tiemoue Bakayoko und Kylian Mbappe-Lottin jubeln in Monaco. REUTERS

Der AS Monaco hat mehr als nur einen Lauf. In der französischen Liga bieten die Monegassen niemand geringerem als dem Star-Team aus Paris die Stirn. Kurs: Meisterschaft - mit aktuell beachtlichen 84 Toren in 29 Spielen. Im Achtelfinale gelang der Coup gegen Manchester City. Die spektakuläre 3:5-Niederlage im Hinspiel drehte das Team von Leonardo Jardim zuhause mit 3:1.

Unsere Einschätzung: Unberechenbar und hungrig: Der AS Monaco hat gegen das Team von Pep Guardiola gezeigt, dass das Ende einer überragenden Champions-League-Saison auch im Viertelfinale nicht beendet sein muss. Die Offensive ist unbekümmert und effektiv. Die Hintermannschaft wirkt dagegen nicht immer Sattelfest. Trotzdem ist Monaco jede Überraschung zuzutrauen. Ein Geheimtipp.

Leicester City

Wieder im Aufwind: Jamie Vardy jubelt nach seinem Treffer gegen Liverpool Getty Images

Der englische Meister ist wohlgemerkt das letzte englische Team in der Königsklasse. Und das, obwohl es in der Liga in dieser Saison so gar nicht rund läuft. Abstiegskampf heißt die Marschrichtung (Platz 15 aktuell). Seit dem Rausschmiss von Claudio Ranieri klappt das auch recht gut. Die Mannschaft hat unter ihrem neuen Trainer Craig Shakespeare Mut gefasst und zeigt Stärken, die an die letzte Saison erinnern.

Unsere Einschätzung: Leicester City ist widererstarkt und die große Gefahr für die Konkurrenz liegt darin, das Team um Vardy, Mahrez und Huth zu unterschätzen. Juventus-Legende und Torwart Buffon sagte kürzlich: „Bitte nur nicht Leicester!“ Ob das in Anbetracht der anderen Teams wiederum nicht etwas zu viel der Wertschätzung ist, bleibt abzuwarten. Dass Leicester City zum nächsten Überraschungstriumph marschiert, erscheint insgesamt aber höchst unwahrscheinlich.