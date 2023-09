Nyon -Auf dem Weg zu einem erneuten Triumph von San Siro wartet auf den FC Bayern München der spanische Ex-Meister Atlético Madrid als vorletzte Hürde. Die Elf von Trainer Pep Guardiola bekam bei der Auslosung am Freitag in Nyon den Tabellenzweiten der Primera Division zugelost, mit dem die Münchner gute Erinnerungen verknüpfen. 1974 feierten Franz Beckenbauer und Co. durch ein 4:0 gegen Atlético im Finale von Brüssel ihren ersten von fünf Königsklassen-Triumphen.

42 Jahre nach dem Final-Triumph von Brüssel trifft der FC Bayern wieder auf Atlético Madrid.

Die Spanier gelten als unangenehmer Gegner, schließlich haben sie Titelverteidiger FC Barcelona ausgeschaltet.

Der FC Bayern muss im Hinspiel am 27. April zunächst auswärts antreten, das Rückspiel in München findet am 3. Mai statt. Im zweiten Vorschlussrundenduell stehen sich Manchester City und Real Madrid (26. April und 4. Mai) gegenüber. Das Endspiel steigt am 28. Mai in Mailand. Dort hatten die Bayern schon 2001 den Champions-League-Triumph perfekt gemacht.

Atleticos Trainer Diego Simeone AP

Bis zum Final-Einzug wartet aber noch ein hartes Stück Arbeit. Atlético gilt als unbequemer Gegner. Die Mannschaft des heißblütigen Trainers Diego Simeone hatte im Viertelfinale Titelverteidiger FC Barcelona (1:2 und 2:0) ausgeschaltet und liegt in der spanischen Meisterschaft nur drei Punkte hinter den Katalanen.

Atlético spielt einen sehr physischen und für jeden Gegner unangenehmen Fußball. Gerade mal fünf Gegentore haben die defensivstarken Madrilenen in dieser Königsklassen-Saison kassiert.

Letztes Duell vor 42 Jahren

Erfahrungen haben die Münchner in der Champions League noch nicht mit den Spaniern gemacht. Nur 1974 hatten waren der FC Bayern und die „Los Colchoneros“ aufeinandergetroffen - mit einem bitteren Ausgang für die Spanier. Im ersten Finale führte Atlético 1:0, ehe Georg Schwarzenbeck in der letzten Minute der Verlängerung der Ausgleich gelang. Zwei Tage später kam es zum Wiederholungsspiel, das die Münchner dann durch je zwei Tore von Gerd Müller und Uli Hoeneß 4:0 gewannen.

Reaktionen auf das Atleti-Los

Der FC Bayern München hat das Halbfinale der Champions League erreicht. dpa

„Wir wollen keine Revanche, wir sind glücklich, dass wir im Halbfinale stehen“, sagte Atléticos Geschäftsführer Clemente Villaverde. „Großes K.o.-Spiel gegen einen starken Gegner“, twitterte Bayerns spanischer Nationalspieler Javi Martinez.

Ähnlich bitter wie 1974 endete auch die bislang letzte Endspiel-Teilnahme der Madrilenen, die in der Königsklasse noch ohne Titel sind. Im Madrider Finale 2014 führten sie bis zur Schlussminute mit 1:0, ehe Sergio Ramos Erzrivale Real in die Verlängerung rettete. Dort siegten Cristiano Ronaldo und Co. 4:1.

Für die Münchner ist es in der Champions League die fünfte Halbfinal-Teilnahme in Serie. Sollten sie wie 2001 das Endspiel von Mailand erreichen, wartet auf jeden Fall ein weiteres reizvolles Duell. Es ginge dann entweder gegen ManCity, der zukünftigen Mannschaft von Bayern-Coach Guardiola, oder dem Dauer-Rivalen Real Madrid. Die Königlichen hatten erst 2014 die Münchner im Halbfinale eliminiert.

Katsche Schwarzenbeck muss uns nach Madrid begleiten. Atlético ist eine harte Nuss, aber wir wollen ja schließlich ins Finale. #UCLDraw — Thomas Müller (@esmuellert_) April 15, 2016

Weitere Reaktionen:

Trainer Pep Guardiola: „Ich weiß, wie speziell, wie gut die Mannschaft von Atlético ist. Wir brauchen zweimal 90 Minuten mit voller Konzentration. Atlético spielt mit der Mentalität seines Trainers Simeone. Die Spieler folgen ihm. Im Stadion dort herrscht die beste Stimmung in Europa. Das wird auch für Spieler wie Lahm und Neuer eine große Erfahrung. Die Atlético-Fans unterstützen ihre Mannschaft 90 Minuten.“

Sportvorstand Matthias Sammer: „Atlético ist ein Leidenschaftsmonster. Wir müssen die gleiche Mentalität zeigen. Die Chancen stehen 50 zu 50. Es wird eine große Prüfung. Wir haben eigene Waffen, um uns durchzusetzen. Es wird extrem.“

Andreas Jung (Marketing-Vostand): „Eine Mannschaft, die den Titelverteidiger schlägt, muss auf jeden Fall sehr stark einzuschätzen sein. Wir haben schon lange nicht mehr gegen Atlético gespielt, es wird auf jeden Fall spannend. Unsere Spieler haben eine sehr gute Mentalität. Sie werden sehr gut vorbereitet in die Spiele gehen, Pep (Guardiola) kennt die spanische Liga und Atlético.“ (dpa/sid)