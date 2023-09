München/Leverkusen -Der FC Bayern München ist mit dem erhofften klaren Heimsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann die Auftaktpartie in der Gruppe B gegen Roter Stern Belgrad am Mittwochabend mit 3:0 (1:0). Kingsley Coman brachte den deutschen Fußball-Rekordmeister vor 70.000 Zuschauern in der 34. Minute in Führung. Torjäger Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.+1) machten in der Schlussphase alles klar. Zum 16. Mal in Serie gewannen die Bayern damit ihr Auftaktspiel in der europäischen Fußball-Königsklasse. In ihrer Gruppe treffen die Münchner noch auf Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus.

Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist hingegen mit einer herben Enttäuschung gestartet. Der Gruppengegner des deutschen Meisters Bayern München gab eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und kam beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Damit verloren zum ersten Mal seit 2011 beide Finalisten des Vorjahres ihr Auftaktspiel - zuletzt war dies dem FC Barcelona und Manchester United passiert. Teammanager Jürgen Klopp unterlag am Dienstag mit Titelverteidiger FC Liverpool 0:2 dem SSC Neapel.

Leverkusen blamiert sich gegen Lokomotive Moskau

Während Bayern München einen souveränen Heimsieg holte, leistete sich Bayer Leverkusen zuhause gegen Lokomotive Moskau eine bittere Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor gegen Lokomotive Moskau mit 1:2 (1:2). Der polnische Nationalspieler Grzegorz Krychowiak (16. Minute) und Dmitri Barinow (37.) erzielten vor 26.592 Zuschauern die Treffer für den russischen Pokalsieger. Weltmeister Benedikt Höwedes, der trotz einer kürzlich erlittenen Verletzung in der Moskauer Startelf stand, beförderte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor (25.). Nächster Gegner der Werkself ist am 1. Oktober auswärts Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo.

Juve spielt mit Sami Khedira unentschieden

Die Turiner traten am ersten Spieltag gegen den spanischen Vizemeister Atletico Madrid an und verspielten dort eine 2:0-Führung. Juan Cuadrado (48.) mit einem Schuss in den Winkel und Blaise Matuidi (65.) trafen für die Bianconeri. Stefan Savic (70.) und Hector Herrera (90.) gelang noch der Ausgleich.

Atlético Madrid und Juventus Turin lieferten sich ein spannendes Duell.

2014er-Weltmeister Sami Khedira spielte von Beginn an, Nationalmannschaftskollege Emre Can war von Trainer Maurizio Sarri für die Champions League überraschend nicht berücksichtigt worden.

Der englische Meister Manchester City hatte bei Schachtjor Donezk keine Mühe. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich beim ukrainischen Serienmeister 3:0 (2:0) durch. Riyad Mahrez (24.) brachte die Gäste mit einem Abstauber in Führung - Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte zuvor den Pfosten getroffen. Gündogan (38.) machte es noch vor der Pause besser und erhöhte. Gabriel Jesus (76.) traf zum Endstand.

Real Madrid hat gegen Paris keine Chance

In der Gruppe A trennten sich der FC Brügge und der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul 0:0. Der kroatische Meister Dinamo Zagreb besiegte Atalanta Bergamo im Duell der City-Gruppengegner überraschend hoch mit 4:0 (3:0).



Ángel Di María und Paris Saint-Germain zeigten Real Madrid die Grenzen auf.

Für eine der größeren Überraschungen sorgte jedoch Paris Saint-Germain. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die neben dem gesperrten brasilianischen Superstar Neymar auch ohne die weiterhin verletzten Kylian Mbappe und Edinson Cavani auskommen musste, gewann das mit Spannung erwartete Auftaktspiel gegen Real Madrid überraschend klar mit 3:0 (2:0). Thomas Meunier (90.+1) sorgte neben di Maria (14., 33.) für die Pariser Tore. (dpa/sid)

