Madrid -Der FC Bayern München kämpft erst in Spanien und am kommenden dann Dienstag in München um den Einzug ins Endspiel am 28. Mai in Mailand und kann zwischendurch zum 26. Mal deutscher Meister werden.

Im Halbfinal-Hinspiel ist Bayern München bei Atlético Madrid gefordert.

Der deutsche Rekordmeister will nicht zum dritten Mal in Folge im Champions-League-Halbfinale scheitern.

In der spanischen Hauptstadt erwartet Bayern München ein heißer Tanz.

Aber was erwartet der deutsche Rekordmeister im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwochabend (20.45 Uhr) bei Atlético Madrid?

Die Ausgangslage

Unter Trainer Pep Guardiola sind die Bayern in den vergangenen zwei Jahren sind die Bayern jeweils im Halbfinale der Königsklasse ausgeschieden; 2014 gegen Real Madrid, 2015 gegen den FC Barcelona.

Bevor der Katalane im Sommer Richtung Manchester City verschwindet geht es wieder gegen ein Topteam aus Spanien. Und Kapitän Philipp Lahm wies auf ein entscheidendes Manko in den Vorjahren hin: „Wir wissen, dass wir zweimal ausgeschieden sind und beide Male im Hinspiel kein Auswärtstor erzielt haben. Das ist unsere Aufgabe gegen Atlético“, sagte der Weltmeister zur Partie im Estadio Vicente Calderón.

Der Antreiber: Diego Pablo Simeone imago/BPI

Die Atmosphäre

Die Truppe um Thomas Müller richtet sich auf eine extrem hitzige Atmosphäre im betagten Atlético-Stadion ein. 50.000 Zuschauer und Atléti-Trainer Diego Simeone werden für einen hohen Lärmpegel sorgen. „Wir müssen Ruhe bewahren“, mahnte Lahm nach der Ankunft in Spanien. Für Ruhe auf dem Platz soll der erfahrene Engländer Mark Clattenburg sorgen. Der Schiri aus der Premier League leitet die Begegnung.

Jerome Boateng wäre wieder fit. dpa

Das Comeback

Drei Monate nach seiner schweren Oberschenkelverletzung könnte Jérôme Boateng ein überraschendes Comeback in der Bayern-Abwehr feiern. Der Weltmeister steht zwar im Kader, doch es ist eher unwahrscheinlich, dass Guardiola den Abwehrchef ohne eine Minute Spielpraxis in ein europäisches Halbfinale schickt.

Diego Simeone hat für einen Eklat gesorgt. dpa

Der Trainer

Jedes Mittel ist Diego Simeone recht. Erst am vergangenen Wochenende lieferte der Argentinier erneut einen Beweis und sorgte beim Ligaspiel für einen Eklat. wird sein Team brutal heiß machen. „Wir müssen uns nur auf eine einzige Sache konzentrieren: zu gewinnen“, sagte der Gaucho-Coach. Fußball ist für ihn mehr als ein Spiel. „Eine Schlacht gewinnt nicht der, der die meisten Soldaten hat, sondern derjenige, der sie am besten einsetzt“, sagte er am Tag vor dem Halbfinale.

Und der Finalist von 2014 ist extrem heimstark: 24 der letzten 29 Europapokalpartien im eigenen Stadion wurden gewonnen, den bislang letzten Sieg gab es im Viertelfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona.

Die Statistik

Der FC Bayern steht zum zehnten Mal im Halbfinale der Champions League. Ziel ist die sechste Endspielteilnahme. 2001 und 2013 triumphierten die Bayern in der Königsklasse. „Wir sind bereit. Das Ziel ist klar, wir wollen das Finale erreichen“, erklärte Mittelfeldstratege Xabi Alonso. Es ist der dritte und letzte Versuch unter Pep Guardiola, der im Sommer nach drei Jahren zu Manchester City wechseln wird. „Wenn wir die Champions League nicht gewinnen, ist meine Arbeit vielleicht unvollendet“, sagte Guardiola in Madrid. (mit dpa)