Köln -Die Gruppenphase in der Champions League ist im Kasten, nun wird am Montag um 12 Uhr das Achtelfinale ausgelost. Nach insgesamt 192 Vorrundenspielen hat es von den vier deutschen Klubs nur Borussia Mönchengladbach nicht ins Achtelfinale geschafft. Die Elf vom Niederrhein hatte gegen den FC Barcelona und Manchester City das Nachsehen, darf sich nach der Winterpause weiter in der Europa League messen.



Besser lief es für Bayern München und Bayer Leverkusen, die beide als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ziehen. Borussia Dortmund sicherte sich am letzten Spieltag durch ein 2:2 bei Real Madrid sogar den Gruppensieg.

Am kommenden Montag wird in Nyon (ab 12 Uhr im Liveticker bei uns) die Auslosung über die Bühne gehen – und die deutschen Klubs könnten auf echte Schwergewichte treffen. Länderinterne Duelle sind zwar nicht möglich, trotzdem könnte der BVB als Gruppenerster auf die Gruppenzweiten Manchester City und Paris Saint-Germain treffen. Am Montag wissen wir mehr.

Das sind mögliche Gegner von Borussia Dortmund

Benfica Lissabon



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Manchester City



Paris Saint-Germain



FC Sevilla

FC Porto

Bayern München verpasste den Gruppensieg. dpa

Das sind mögliche Gegner für den FC Bayern München und Bayer Leverkusen

FC Barcelona

FC Arsenal

SSC Neapel

AS Monaco

Leicester City

Juventus Turin

Die Hin- und Rückspiele im Achtelfinale der Königsklasse finden im Februar und März 2017 statt. In der Europa League werden im gleichen Zeitraum zwei Runden ausgespielt.

Das könnte Sie auch interessieren: