Köln/Dortmund -Wenn man etwas richtig gut kann, und dabei auch für schwere Aufgaben zuletzt eine Lösung parat hatte, gibt es zwar noch Herausforderungen, doch die sind dann ein Spaß.



19 Tore in sechs spielen

Das gilt zurzeit gewiss für Borussia Dortmund und das nächste Spiel. Zuletzt glänzten die systemreformierten Dortmunder mit bestem Verständnis für ihre taktischen Vorgaben – das offensive und intensive 4:3:3-Mantra ihres Trainer Peter Bosz – in der Bundesliga.



Und es ist nicht vermessen, wenn der souveräne Tabellenführer (19:1-Tore, 16 Punkte nach sechs Spielen) gegen die in ihrer Primera Division nun nicht ganz so überzeugenden Profi von Real Madrid (Sechs Spiele, elf Punkte, Rang fünf) von der Neuauflage eines großen Fußballabends träumt.



Viel Selbstvertrauen nach 1:6 Sieg

Weil sich gerade eine Gruppe von Hochbegabten gefunden hat, die sich bestens auf dem Platz versteht. Die mit 1:6 verprügelte andere Borussia aus Mönchengladbach wird diese These bestätigen können.

Einfach gesagt, könnte man es auch so ausdrücken wie der Sportdirektor des BVB, Michael Zorc. Der ehemalige Kapitän der Borussia sagte vor dem deutsch-spanischen Duell in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr, live bei Sky): „Du brauchst gegen Real Madrid Selbstbewusstsein. Das können wir haben nach den letzten Wochen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Historie spricht für dem BVB

Es gibt eine Reihe Beispiele dafür, wie es aussehen kann, wenn Borussia Dortmund mit Selbstvertrauen, Form und hohem Tempo auf Real Madrid trifft. Unter den vielen Partien zwischen Real und Dortmund aus der Königsklasse allein aus den vergangenen fünf Jahren ragt das 4:1 im Halbfinal-Hinspiel heraus, als Robert Lewandowski am 24. April 2012 alle vier Tore erzielte.



Und damit die Basis schaffte für den Sprung ins Finale von Wembley, wo man dem FC Bayern unterlag. Von den zuletzt acht Partien gegen Madrid hat der BVB nur eine verloren, aber vier gewonnen und dreimal 2:2 gespielt. Tore sind also durchaus zu erwarten am Dienstag.

Viele Rückkehrer gegen Madrid

Und Umstellungen. Nach dem 6:1 vom Samstag gegen Mönchengladbach ist mit dem Einsatz des bei dem hohen Sieg geschonten Ukrainers Andrej Jarmolenko anstelle von Christian Pulisic zu rechnen. Auch Nuri Sahin dürfte ins Team zurückkehren und Julian Weigl verdrängen, Marc Batra wiederum könnte Ömer Toprak in der Abwehr vorgezogen werden.

Dortmund wird seine gute Bundesliga-Verfassung unbedingt in die Champions League mitnehmen müssen, um sich alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales zu erhalten. Nach dem 1:3 bei den Tottenham Hotspurs wäre eine Niederlage ein schlechter Deal.



Grundsätzlich sei in diesem Spiel auch ein Remis ein sehr gutes Zeichen, findet Michael Zorc: „Du kannst auch weiterkommen, wenn du nicht gewinnen solltest.“

Vieles steht für den BVB

An Fußballfesttagen wie diesen wird den Spielern gerne auch statistisches Material zur Bestätigung des Selbstbewusstseins mit auf den Weg gegeben. In diesem Fall lautet die Hilfsformel: 41 Mal in Folge gab es in der Bundesliga keine Niederlage in Heimspielen.



Und auch das ist vielleicht hilfreich für das Rencontre mit Ronaldo, Kroos, Isco und Bale: Die Partie in Dortmund wird der Niederländer Björn Kuipers leiten. Das hat er auch im April 2012 getan, damals, als der BVB mit 4:1 gegen Real Madrid gewann.