Bukarest -Steaua Bukarest erlebte am Dienstagabend einen der bittersten Momente der 69-jährigen Vereinsgeschichte. Neben der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Manchester City, platzte eine große Choreografie in Anlehnung an den Landesmeister-Triumph von vor 30 Jahren.

Neben der sportlichen Blamage, erfuhren die Rumänen bereits vor dem Anpfiff einen herben Rückschlag. Eigentlich sollte vor Spielbeginn mit einer großen Choreografie an den größten Triumph in der Klubgeschichte erinnert werden: Vor 30 Jahren gewann Steaua als erster osteuropäischer Verein sensationell den Europapokal der Landesmeister gegen den FC Barcelona. Stattdessen stand plötzlich über die ganze Kurve hinweg: "Doar Dinamo Bucuresti" - "Nur Dinamo Bukarest". Dinamo ist Steauas Erzrivale.

Rumänischen Medienberichten zufolge, hatten sich einige Fans des großen Rivalen vor der Partie als Mitglieder einer Firma ausgegeben, die solche Choreografien organisiert, und Steaua Hilfe angeboten. Besonders pikant: Am Samstag treffen die beiden verfeindeten Klubs um 20 Uhr aufeinander. Ein Debry der besonderen Art.